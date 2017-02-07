Türkiye Kupasında eşleşmeler belli oldu!

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belli odu.
Kura çekimi Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
İşte eşleşmeler:
Başakşehir - Akhisar Belediyespor
Sivasspor - Konyaspor
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
Fenerbahçe - Kayserispor
Yarı final eşleşmeleri:
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor galibi / Sivasspor Konyaspor galibi
Başakşehir - Akhisar Belediyespor galibi / Kayserispor - Fenerbahçe galibi
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