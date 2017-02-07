Türkiye Kupasında eşleşmeler belli oldu!

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İşte eşleşmeler:

Başakşehir - Akhisar Belediyespor

Sivasspor - Konyaspor

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

Fenerbahçe - Kayserispor

Yarı final eşleşmeleri:

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor galibi / Sivasspor Konyaspor galibi

Başakşehir - Akhisar Belediyespor galibi / Kayserispor - Fenerbahçe galibi

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