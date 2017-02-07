Türkiye Kupasında eşleşmeler belli oldu!

Galatasaray, kadro dışı bıraktığı Umut Bulut'u bedelsiz olarak Kayserispor'a verdi. Bir yıllık 300 bin Euro alacağından vazgeçerek...

Umut Bulut konusunda oyuncu ve Galatasaray'la anlaşmaya varan Kayserispor Olcan Adın'ı da istedi, ancak deneyimli futbolcu henüz...