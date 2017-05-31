Türkiye Kupası Atiker Konyasporun!

55. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Atiker Konyaspor oldu. 120 dakikası golsüz sona eren mücadelede, penaltı atışlarını kazanan Konya temsilcisi, kupayı ilk kez müzesine götürme sevincini yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 55. final karşılaşması, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda binlerce futbolseverin eşliğinde oynandı. Ligin temkinli futbolu tercih eden iki hocasının kozlarını paylaştığı maçta, beklenildiği gibi az pozisyon, bol mücadele vardı. 31 Mayısta başlayan karşılaşma, 120 dakikası golsüz sona erince, penaltı atışlarını 4-1 galip tamamlayan Konyaspor, 1 Haziran'ın ilk saatlerinde kupaya uzanan taraf oldu.

Mücadelenin 11'leri:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan (xxx)- Uğur (xxx), Bekir (xxx), Epureanu (xxx), Eren (xx)(Dk.74 Alparslan xx), Emre Belözoğlu (xxx), Mahmut (xxx), Visca (xxx), Mossoro (xxx), Cengiz Ünder (xxx), Adebayor (xxx)(Dk.81 Mustafa Pektemek)(Dk.106 Napoleoni)

ATİKER KONYASPOR: Serkan (xxxx)- Skubic (xxx), Ali Turan (xxx), Vukovic (xxx), Douglas (xxx), Ömer Ali (xxx), Jonsson (xxx)(Dk.78 Volkan xx), Ali Çamdalı (xxx), Milosevic (xxx)(Dkb106 Fofana), Amir (xxx), Bajic (xxx)

PENALTILAR: Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir). Hora, Bajic, Vukovic, Skubic (Atiker Konyaspor).

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xxx), Serkan Ok (xxx), Aleks Taşçıoğlu (xxx)

SARI KART: Dk.107 Douglas (Atiker Konyaspor)

Karşılaşmanın önemli anları:

1' Karşılaşma Atiker Konyaspor'un santra vuruşuyla başladı.

12' Konyaspor'dan Milosevic, kaleye uzak bir mesafeden şansını denedi. Yerden giden top, kalenin 3-4 metre yanından auta çıktı.

25' Medipol Başakşehirli futbolcu Eren Albayrak, rakip ceza sahasının sol çaprazından şutunu çekti ancak top farklı bir şekilde auta çıktı.

30' Karşılaşmada kaleyi bulan ilk şut 30. dakikada geldi. Başakşehir, Visca ve Uğur'un çabasıyla sağ kanattan topu ileri taşıdı. Konyaspor savunmasının orta yapılmasına izin vermemesi üzerine Visca pasını geriden gelen Mahmut Tekdemir'e aktardı. Mahmut, ceza sahasına girmeden şutunu çekti, top kalecide kaldı.

40' Mossoro'nun pasıyla ceza sahasının sol köşesinde topla buluşan Edin Visca, plase bir vuruşla kaşeli yokladı, ancak top direğin dibinden auta çıktı.

45+6' Seyirci olayları nedeniyle bir süre duran karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

46' Mücadelenin ikinci yarısı Başakşehir'in santra vuruşuyla başladı.

59' Sol kanatta topla buluşan Mossoro, arka direğe doğru ortasını yaptı. Mahmut Tekdemir'in kafa vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.

64' Konyaspor'un etkili isimlerinden Milosevic, ceza sahasına yakın bir yerde topla buluştu. Önünü açtıktan sonra topu sol ayağına alan tecrübeli futbolcu, etkili bir şut çıkaramaı.

65' Maçın ilk net fırsatını yakalayan taraf Konyaspor oldu. Ceza sahası içine doğru atılan topa hareketlenen Ömer Ali Şahiner, sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Serkan'ın çeldiği top, direğe çarptıktan sonra oyun alanına geri döndü. Konyaspor defansı zamanında müdahalesiyle tehlikeyi uzaklaştırdı.

80' Alparslan Erdem'in sol kanattan yaptığı ortaya altıpas üzerindeki Emmanuel Adebayor kafayı vurdu. Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı son anda topu kornere çelmeyi başardı.

87' Uğur Uçar'ın hatasında topu kapan Ali Çamdalı ceza sahasına girmeden şutunu çekti. Yerden giden top direğin dibinden auta çıktı.

90+3' Mücadelenin normal süresi golsüz sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

91' Uzatma devresi başladı.

102' Sol kanatta topla buluşan Emre Belözoğlu ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Topa yükselen Cengiz Ünder kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Serkan Kırıntılı son anda topu kornere çelmeyi başardı.

105' Eşitlik, ilk uzatma devresinde de bozulmadı

106' Son uzatma devresi başladı.

109' Emre Belözoğlu, ceza sahasının sol çaprazından şutunu çekti ancak top farklı şekilde auta çıktı.

120+2' Toplamda 2 saatlik süre, iki takımın da gol atması için yeterli olmayınca karşılaşmada penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılar:

Konyaspor'dan Bora penaltıyı gole çevirdi

Başakşehir'den Emre penaltıyı gole çevirdi

Konyaspor'dan Bajic penaltıyı gole çevirdi

Başakşehir'den Epirianu penaltıdan yararlanamadı

Konyaspor'dan Vukovic penaltıyı gole çevirdi

Başakşehir'den Cengiz Ünder penaltıdan yararlanamadı

Konyaspor'dan Skubic penaltıyı gole çevirdi ve kupa Atiker Konyaspor'un oldu

Taraftarlar YHT ile geldiler

Karşılaşmaya özellikle Atiker Konyaspor taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Binlerce taraftar Konya'dan otobüsler, özel araçlar ve Yüksek Hızlı (YHT) ile Eskişehir'e geldi. Yaklaşık 5 bin kadar Medipol Başakşehir taraftarları da İstanbul'dan otobüslerle ve YHT'le Eskişehir'e gelerek takımları destek verdi.

Türkiye Kupası'nda ilk kez final oynayan Atiker Konyaspor'un yönetimi maça gelen taraftarlara bayrak, tişört ve iftariyelik kumanya dağıttı.

İki bakan da tribünde

Karşılaşma nedeniyle Eskişehir'de polis geniş güvenlik önlemi aldı. Bilecik ve Bursa'dan takviye çevik kuvvet polisleri Eskişehir'e geldi. Kent girişlerinde taraftar otobüsleri ve araçlar durdurulup, arama yapıldıktan sonra polis eskortu eşliğinde stadyuma götürüldü. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da izledi.

Doka, Batdal ve Egemen sakat

Medipol Başakşehir'de Brezilyalı futbolcu Doka, Adanaspor karşılaşmasında kırmızı kart gördüğü için bu maçta forma giyemedi. Ameliyat olan Mehmet Batdal ve tedavisi süren Egemen Korkmaz da Medipol Başakşehir kadrosunda yer almadı.

Tribünlerde kısa süreli gerginlik

Karşılaşma başlamadan önce Medipol Başakşehir taraftarlarının olduğu tribününe, üst bölümde bulunan bir grup tarafından yanıcı madde ve pet şişe atıldı. Yaşanan gerginliğin ardından üst bölümde olan grubu güvenlik görevlileri bulundukları yerden uzaklaştırdı.