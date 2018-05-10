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Türkiye Kupası Akhisarspor'un

Final karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Türkiye Kupası Akhisarsporun

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı.

Akhisarspor, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

Akhisarspor'a galibiyeti ve kupayı getiren golleri 32. dakikada Miguel Lopes, 70. dakikada Sissoko ve 81. dakikada Helder Barbosa kaydetti.

Fenerbahçe'nin golleri ise 56. dakikada Fernandao ve 86. dakikada Josef de Souza kaydetti.

Mücadele oldukça hareketli başladı. Sarı-lacivertli ekip ilk 5 dakikada rakibi üzerinde büyük baskı kurarken, Akhisarspor kendi sahasından çıkmakta zorlandı.

Fenerbahçe mücadelenin 13. dakikasında ceza sahasının dışından bir serbest vuruş kazandı. Paslı kullanılan serbest vuruş sonrasında Mehmet Topal, ceza sahası içindeki Josef de Souza'yı topla buluşturdu. Brezilyalı oyuncu kaleci Fatih ile karşı karşıya vuruşunu yaptı. Fatih topu ilk hamlede çelmeyi başardı. Devamında Akhisarspor savunması topu uzaklaştırdı.

Baskısı devam eden Fenerbahçe 20. dakikada bir kez daha gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Şener'in getirdiği top sonrasında ceza sahası içerisinde yaşanan karambolün ardından top Josef'in önünde kaldı. Josef de Souza'nın altıpasa yakın noktadan yaptığı vuruşta top direğe de çarpıp auta gitti.

FENERBAHÇE'DEN ÜST ÜSTE ÇOK ETKİLİ ATAKLAR

Bu pozisyondan hemen sonra 22. dakikada Roberto Soldado aldığı topla bir anda rakip ceza sahasına doğru ilerledi. İspanyol oyuncunun çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Fatih gole iizn vermedi.

Mücadelenin 25. dakikasında konuk ekip sağ çaprazdan bir serbest vuruş kazandı. Ceza sahasına doğru havalandırılan topa bomboş pozisyonda kalan Mustafa Yumlu bir kafa vuruşu yaptı. Mustafa'nın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda Volkan Demirel topu son anda çıkarmayı başardı.

AKHİSARSPOR FİNALDE SESSİZLİĞİ BOZMAYI BAŞARDI

İlk 20 dakikadan sonra biraz daha fazla rakip alanda görülmeye başlayan Akhisarspor, 32. dakikada golü de buldu. 32. dakikada sol kanattan ceza sahasına gönderilen topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı. Ceza sahasının dışına açılan topu Miguel Lopes yaptığı etkili ve sert vuruşta kaleye gönderdi. Lopes'in bu güzel şutunda top ağlarla buluştu ve Teleset Mobilya Akhisarspor bu golle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı ve ilk 45 dakikayı Fenerbahçe karşısında Akhisarspor 1-0 önde kapattı.

FENERBAHÇE'DE FERNANDAO GİRDİ VE GOLÜNÜ ATTI

Aykut Kocaman ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Fenerbahçe'de Alper Potuk yerine oyuna Valbuena dahil oldu.

Akhisarspor'da 51. dakikada sakatlanan Onur Ayık yerine oyuna Dany dahil oldu.

Fernandao'nun girmesiyle ikinci yarıya baskılı başlayan Fenerbahçe, beraberik golünü de çok geçmeden buldu. Yan toplarla etkili olmaya çalışan konuk ekip 56. dakikada sağ kanattan Şener ile hücuma çıktı. Şener'in ceza sahasına havalandırdığı topa Fernandao çok iyi yükseldi. Brezilyalı oyuncu yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi. Bu golle Fenerbahçe, Akhisarspor karşısında skoru 1-1'e getirdi.

Aykut Kocaman, 67. dakikada bir oyuncu değişikliğine daha gitti. Sarı-lacivertli ekipte Roberto Soldado kenara gelirken oyuna Mathieu Valbuena dahil oldu.

AKHİSARSPOR BİR KEZ DAHA ÖNE GEÇMEYİ BAŞARDI

İkinci yarıda daha çok kontrataklarla etkili olmaya çalışan Akhisarspor, 70. dakikada etkili geldi. Sol kanada doğru atılan topa Muğdat Çelik hareketlendi. Muğdat topu sağına çektikten sonra altıpas ile penaltı noktasına doğru havalandırdı. Muğdat'ın ortasında Abdulwahid Sissoko ceza sahası dışından koşarak şık bir kafa vuruşu yaptı. Abdulwahid Sissoko'nun kafa vuruşunda top köşeden ağlara buluştu. Teleset Mobilya Akhisarspor 70. dakikada bu golle Fenerbahçe önünde 2-1 öne geçti.

Fenerbahçe, 79. dakikada çok hızlı bir hücuma çıktı. Valbuena topla birlikte ceza sahasının soluna doğru hareketlendi. Daha sonra arkadan bindirme yapan takım arkadaşına pasını çıkardı. Ceza sahasına havalandırılan topa Fernandao çok iyi yükseldi ancak Brezilyalı oyuncunu yaptığı kafa vuruşunda top direğin az farkla yanından auta gitti.

SON 10 DAKİKADA KARŞILIKLI GOLLER GELDİ

Mücadelenin 81. dakikasında Akhisarspor yine etkili geldi. Ceza sahasına gönderilen topu Barbosa aldı. İki rakibine rağmen Barbosa yaptığı vuruşta topu ağlara göndermeyi başardı. Akhisarspor, Fenerbahçe karşısında skoru 3-1'e getirdi.

Fenerbahçe, 86. dakikada sol kanattan hücuma çıktı. Ceza sahasının solundan Hasan Ali topu ortaladı. Josef de Souza rakibinden önce davrandı ve kafa vuruşuyla topu ağlara göndermeyi başardı. Fenerbahçe, 86. dakikada Josef'in bu golüyle skoru 3-2'ye getirdi. Aykut Kocaman, golden hemen sonra oyuncu değişikliğine gitti. Fenerbahçe'de Aatif yerine Vincent Janssen oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın kalan kısmında başka gol olmadı. 90 dakika sonunda Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek kupada şampiyon oldu.

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