Türkiye 26. sıraya düştü!
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 2 sıra gerileyerek 26’ncılığa düştü.
FIFA’nın internet sitesinden açıklanan mart ayı dünya sıralamasına göre, son 4 aydır 24. sırada yer alan Türkiye, 2 basamak aşağı indi. Arjantin’in liderliğini koruduğu sıralamanın ilk 10’unda yer alan takımlar yer değiştirmedi.
Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’ndaki rakiplerinden Hırvatistan 16, İzlanda 23, Ukrayna 31, Finlandiya 99, Kosova ise 164. sırada kendilerine yer buldu.
Surinam, 9 basamak birden atlayarak 120. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 6 Nisan’da açıklanacak.
Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle:
Sıra Takımlar Puan Değişim
1 Arjantin 1644 -
2 Brezilya 1534 -
3 Almanya 1443 -
4 Şili 1389 -
5 Belçika 1379 -
6 Fransa 1318 -
7 Kolombiya 1312 -
8 Portekiz 1240 -
9 Uruguay 1200 -
10 İspanya 1162 -
AA
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