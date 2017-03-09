Türkiye 26. sıraya düştü!

Fatih Terim'in açıklamalarına zehir zemberek cevap!

Fatih Terim'in Kosova maçının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalar gündeme damga vururken, Terim'e ilk günden bu yana ağır eleştiriler getiren Rüştü Reçber, tecrübeli hocayla ilgili sert bir yazı yazdı.