Türkiye 26. sıraya düştü!

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FIFA’nın internet sitesinden açıklanan mart ayı dünya sıralamasına göre, son 4 aydır 24. sırada yer alan Türkiye, 2 basamak aşağı indi. Arjantin’in liderliğini koruduğu sıralamanın ilk 10’unda yer alan takımlar yer değiştirmedi.

Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’ndaki rakiplerinden Hırvatistan 16, İzlanda 23, Ukrayna 31, Finlandiya 99, Kosova ise 164. sırada kendilerine yer buldu.

Surinam, 9 basamak birden atlayarak 120. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 6 Nisan’da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takımlar Puan Değişim

1 Arjantin 1644 -

2 Brezilya 1534 -

3 Almanya 1443 -

4 Şili 1389 -

5 Belçika 1379 -

6 Fransa 1318 -

7 Kolombiya 1312 -

8 Portekiz 1240 -

9 Uruguay 1200 -

10 İspanya 1162 -

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