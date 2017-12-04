Tuncay Şanlı: "Fenerbahçe böyle oynarsa..."

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından biri olan Tuncay Şanlı, Sarı Lacivertliler'in Kasımpaşa'ya karşı aldığı 4-2'lik galibiyeti değerlendirdi.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de zirve yarışı açısından oldukça kritik bir mücadeleye çıktı. Ligin diri ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaşan Sarı Lacivertliler taraftarlarının da yoğun desteğini alarak mücadeleden 4-2'lik galibiyet ile ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 26'ya yükseltti ve ligde 3. sırada yer aldı.

beINSports'da yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Tuncay Şanlı maça dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe efsanesinin maç sonu açıklamalarında, "Fenerbahçe böyle oynarsa taraftar stadı doldurur. İkinci devre mesela 'Takım yorulur mu?' dedik ama üstüne koyarak devam ettiler." ifadelerine yer verildi.