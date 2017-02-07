Tuncay Şanlı depremi!

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Bu gelişmenin ardından Sakaryaspor, resmi sitesinden Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sakaryaspor'un yaptığı açıklama şu şekilde;

Yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda, dün Tuncay Şanlı ile yapılan görüşmede, Sakaryaspor'un menfaatleri için bir kan değişimine ihtiyaç olduğuna karar verilmiştir.

Tuncay Şanlı ile karşılıklı olarak anlaşarak kendisi ile yollarımızı ayırdığımızı kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine sunarız.

Tuncay Şanlı'ya bugüne kadar Sakaryaspor'a verdiği hizmetlerden ötürü teşekkürlerimizi sunar, kariyerinde başarılar dileriz.

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