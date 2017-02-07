Tuncay Şanlı depremi!

Afjet Afyonspor'a karşı alınan mağlubiyetin ardından olağanüstü toplanan Sakaryaspor yönetimi, faturayı teknik ekibe kesti.

Sakaryaspor yönetimi, göreve geldiği günden beri tartışmaların odak noktasında bulunan Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yolları ayırma konusunda görüş birliğine vardı.

Bu gelişmenin ardından Sakaryaspor, resmi sitesinden Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sakaryaspor'un yaptığı açıklama şu şekilde;

Yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda, dün Tuncay Şanlı ile yapılan görüşmede, Sakaryaspor'un menfaatleri için bir kan değişimine ihtiyaç olduğuna karar verilmiştir.

Tuncay Şanlı ile karşılıklı olarak anlaşarak kendisi ile yollarımızı ayırdığımızı kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine sunarız.

Tuncay Şanlı'ya bugüne kadar Sakaryaspor'a verdiği hizmetlerden ötürü teşekkürlerimizi sunar, kariyerinde başarılar dileriz.