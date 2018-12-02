Tümer Metinden Şenol Güneşe cevap

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın ardından BeINSports yorumcuları Metin Tekin, Önder Özen, Tümer Metin ve Tuğay Kerimoğlu'nu hedef alan Şenol Güneş'e üç isimden cevap geldi.

Şenol Güneş'i gönderme gibi bir dertlerinin olmadığını ifade eden Metin Tekin, "Teknik adam olarak eleştirileceksiniz, yorumlanacaksınız. Kişiselleştirilme ve "Şenol Güneş'i göndermek istiyorlar" gibi durumlar ile alakamız olmadığımı söyleyebilirim" dedi.

Şenol Güneş'i eleştirmenin en doğal hakları olduğunun altını çizen Tümer Metin ise, "Şenol hoca bizi dinlendiğini, dinlediğinden çıkarttığı yorumu anlatsın tabii ki. Ben buna seviniyorum. Şenol hocanın bizi dikkate aldığını anlıyorum. İsterdim ki, ben tarafa da ona öyle geçsin. Ben de işimi yapıyorum ve Şenol Güneş'i anlamaya çalışıyorum. Bu senin Şenol hocalığından bir şey götürmez, ne benden bir şey alır ne de senin hocalığından bir şey alır. Hocanın zaman zaman rahatsız olduğu şeyler olabilir ama burada bir art niyet aranmamalı. Benim Şenol Güneş'i eleştirmekten daha doğal bir hakkım yok. Şenol Güneş lig 6. olduğu zaman da bu ligin en değerli hocalardan biri olduğunu söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Tugay Kerimoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Metin hoca kadar yorumculuk yapmadım ama ahkam kesmek yerine kendi kendime sorular sorarım. Eleştirirken de kişileri değil icraatları da eleştiririm. Yorumcunun işi bir kulübe antrenör bulmak, bir kulüpten antrenör göndermek değil. Benim yorumculuğa olan bakış açım bu"