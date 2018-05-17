Tümer Metin ve Tuncay Şanlıya çok sert cevap

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman canlı yayında açıklamalarda bulundu. Aykut Kocaman, Tuncay Şanlı ve Tümer Metin'in Valbuena yorumuna sert cevap verdi.

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman canlı yayında soruları cevapladı. Kocaman, eski Fenerbahçeli futbolcular Tuncay Şanlı ve Tümer Metin'in yorumlarına tepki gösterdi.

İşte o açıklamalardan satırbaşları;

"Spor medyasında yapılan bazı yorumlar rahatsız edici Bazı yorumcular 'Ben Valbuena'nın yerinde olsam oyuna girmezdim' dedi. Bu nasıl bir ego? Tuncay Şanlı ve Tümer Metin... Gel benim oyuncum ol da girme bakalım"

"Şenol Hoca beni çok sever''

''Şenol Güneş ile ilgili bir problemim yok. Ben takımımı korumak istiyorum sadece. Şenol Hoca beni çok sever.''

Beşiktaş ile yaşanan gerginlikle ilgili Aykut Kocaman: ''Bunu başlatan kişi olmadığımı söyleyebilirim. Hoca tarafında da ben olmadığımı söyleyebilirim.''

''Bu sezon yaşadığımız sorunların birisi de hakem hatalarıdır. Hiçbir yerde, hiçbir hakem bükülmesin.''

"Çok büyük bir düşüklük"

'Taç hırsızlığı' sözleriyle ilgili olarak; ''Bunun eleştirilmesi çok büyük bir düşüklük. Ben 'Taç hırsızlığı' derken şaka yoluyla başka bir şey kastettim.

''11. haftadan sonra güzel oyun, iyi oyun yerine doğru oyunu tercih etmeye başladık. Onun ardından 54 gol atıp, 19 gol yedik.''

''Fenerbahçe son iki yıldır, hep savunma yapan takım olarak, antrenörleri de hep savunmacı antrenörler olarak gösteriliyor.''

''Fenerbahçe bütünlüğü sağlayamadı. Seçim atmosferi tabii ki bu etkenlerden birisi. Doğal bir süreç bu. Ama tamamen seçim dersek yanlış olur. Seçim sadece bir etken.''

"Ligi kontrol etme şansını kaybettik"

''Ligin son haftasındayız. Ligi kontrol etme şansını kaybettik. Son maça hazırlanıyoruz. En kötü ihtimalle kazanıp durum tespiti yapmak istiyoruz.''

''Alex, oyuncu olarak en çok benim dönemimde oynamıştır. Alex, oynama yüzdesi olarak en çok benim dönemimde oynadı.''

''7-0 kazanılan maçın ardından Valbuena mı konuşulur? Fenerbahçe, bence içeriden çökertilmeye çalışılıyor. Bu çok net. Bunu yapanlar da kaos yaratmaktan zevk alanlar. Başka bir açıklaması yok.'

''Galatasaray'dan 3 puan geride değil de, önde olsaydık herkes zil takıp oynardı.''

"Burada sözleşme sürelerine çok bağlı değiliz"

''Konya maçından sonra iki üç günlük bir süreç olacak. Benim sözleşmem devam ediyor. Ancak burada sözleşme sürelerine çok bağlı değiliz. Fenerbahçe adına doğru ne olur diye bir değerlendirme yapacağım.''

"Galatasaray son hafta tecrübesi ve becerisi Fenerbahçe'ye göre daha yüksek bir takım. Galatasaray'ın deplasmandaki sıkıntıları bize umut veriyor"

''Fenerbahçe 3 tane final kaybetti. Galatasaray'ın son haftalarda kaybetme hali yok. Bu beceri yani. Kazanmayı bilmek demek beceri aslında. Biz onu yapamadık. 3 defa, Denizli, Trabzonspor ve Galatasaray.''

'Galatasaray, kendisi de 18 sene önce UEFA Kupası'nı alabileceğini düşünmüyordur. Milan maçından sonra bu sürece kaldı sonra müthiş gitti. Bir daha bir Türk takımın ne zaman alabileceğini bilmiyorum.''

''Türkiye Kupası'nı yitirdik. Kupayı alabilsek ve ligin bu şekilde bittiğini varsayarsak bir şeyler anlatabilirdik. Kupayı kazanma ihtimalimiz çok yüksekti. Çeşitli darbeler yediğimiz bir sezonda kupayı kazanamamak kötü oldu.''

''Şenol Hoca olayında, ben gördüğümü söylüyorum. Hoca yere düşünce ilk ben koştum. Sonra hoca içeri gitti. Bu konuyu burada bitireceğim.''

''Ben Beşiktaş takımı sahaya çıkar diye düşündüm. Biz olsaydık da öyle düşünürdüm. Tarihsel geçmişine bakarak yaptığım bir açıklama. Biz öyle bir durumda çekilmezdik. Çekilmemek lazım.''