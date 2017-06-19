Tüm yolları Galatasaraya çıkıyor!

Inter'in transfer etmekten vazgeçtiği Tete'in, Galatasaray'la anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

Sabri'yle yolların ayrılması sonrası sağ bek mevkii için arayışlarına başlayan Galatasaray, Ajax'ın genç oyuncusu Kenny Tete'yi takibe aldı.

21 yaşındaki futbolcu için, kısa bir süre önce Inter de devreye girmiş ve oyuncunun aklını çelmeyi başarmıştı. Ancak İtalyan ekibi sürpriz bir kararla transferden vazgeçerek, Galatasaray'ın önünü açtı. Ajax'la 1 yıllık sözleşmesi kalan Hollandalı oyuncunun son gelişmelerin ardından Galatasaray'la anlaşmaya çok yakın olduğu ifade edildi.

Bu sezon Ajax formasını 23 maçta giyen Tete, 3 de gol atmayı başardı. 21 yaşındaki futbolcu 6 kez de Hollanda A Milli Takımıyla sahaya çıktı.