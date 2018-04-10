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'Tüm tekliflerimizi reddetti' dendi, yollar ayrıldı

Bursaspor’da Fransız çalıştırıcı Le Guen ile yollar ayrıldı. Kalan 6 haftalık periyotta takımın başına yardımcı antrenör Mustafa Er’in geçeceği öğrenildi.

Tüm tekliflerimizi reddetti dendi, yollar ayrıldı

Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından düşme hattına yaklaşan yeşil-beyazlı takımda Teknik Direktör Le Guen ile yollar ayrıldı.

Dün yönetimin deneyimli çalıştırıcı ile yaptığı uzun süren görüşmeden ayrılık kararı çıktı. Fransız çalıştırıcının yerine yardımcı antrenör Mustafa Er’in geçeceği bildirildi.

Kalan 6 haftalık periyodu en az kayıpla geçmek isteyen Bursaspor’da, Mustafa Er’in kalan maçlarda Arjantinli yıldız Batalla’yı yardımcısı gibi görevlendireceği öğrenildi.

34 maçta 14 mağlubiyet

Fransız teknik adam Bursaspor’un başında 28 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası müsabakası olmak üzere toplam 34 maça çıktı. Bu maçların 13’ünü kazanan yeşil-beyazlı ekip, 14 maçta ise sahadan puansız ayrıldı.

Mustafa Er Trabzonspor maçında görev almıştı

Geçen sezon düşme potasında yer alan Bursaspor’da, 34. haftada oynanacak kritik Trabzonspor maçı öncesi takım Mustafa Er’e emanet edilmişti. Genç çalıştırıcı, maç öncesi ve sonrası verdiği sınavla geçer not alırken, sahadan 2-1 galip ayrılan Bursaspor 6 hafta sonra kazanmayı başarmış ve ligde kalmıştı.

BURSASPOR RESMEN AÇIKLADI

Bursaspor, teknik direktör Paul Le Guen’in sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini duyurdu.

Bursaspor’dan yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik Direktör Paul Le Guen ile dün akşam başlayan ve bugün de devam eden görüşmelerde, sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesine ilişkin yaptığımız bütün tekliflere olumsuz cevap verilmiştir.

Bu doğrultuda, sözleşmede yer alan “tek taraflı fesih“ e ilişkin özel madde kapsamında, Paul Le Guen ve yabancı yardımcılarıyla olan sözleşme tarafımızdan tek taraflı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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