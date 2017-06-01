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Tüm camia bunu konuşuyor: Lens bitmiş!

Şampiyonluğunu 1 hafta erken ilan eden Beşiktaş, transfer sezonunu da erken açtı. Kartal’ın gündemindeki isim yine dengeleri sarsacak türden. Geçen sezon Fenerbahçeli Caner Erkin ve Gökhan Gönül’ü alarak ses getiren Siyah- Beyazlılar, bu kez ezeli rakibinin en flaş oyuncusu Lens için bastırıyor.

Önceki gün Başkan Fikret Orman’ın yaptığı, “Lens ile Fenerbahçe’ye gelmeden önce de ilgilenmiştik. Son derece kabiliyetli, düzgün bir çocuk. Beşiktaş’a gelmek istiyor, menaceri söyledi” açıklamalarından sonra dün de teknik direktör Şenol Güneş, konuştu...

‘Lens iyi bir oyuncu’

Bu tip konulardaki hassasiyetiyle bilinen şampiyonun hocası, “Lens, iyi bir oyuncu. Ancak henüz transferi gerçekleşmeyen bir oyuncu hakkında konuşmam doğru olmaz. Van Persie bize geliyordu, baktık Fenerbahçe’ye gitmiş” ifadelerini kullandı. Tüm bu gelişmelere ek olarak başkan Orman ve Güneş’e yakın kaynakların iddiası da Beşiktaş’ın Lens için hem oyuncuyla hem de bonservisini elinde bulunduran Sunderland ile anlaştığı yönünde.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lens ile Beşiktaş’ın bu tarihten sonra sıcak teması güçlendirip işi imza aşamasına getirmesi bekleniyor.

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