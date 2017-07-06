Tüm alternatifler askıya alındı, tek hedef Loic Remy

Pepe transferiyle gündeme damga vuran Kartal, forvet için ilk sıradaki Remy’den haber bekliyor. Yönetim, diğer adayları ise şimdilik askıya aldı.

İki sezondur takımın en eksik bölgesi olarak gösterilen stoper mevkiine dünyaca ünlü yıldız Pepe’yi getiren Beşiktaş’ta transfer harekatı bitmiş değil. Siyah- Beyazlılar, şimdi de rotayı golcü transferine çevirdi.

Karar Remy'den yana

Aboubakar’ın Porto’da kalacak olması nedeniyle bu mevkii için takıma Şampiyonlar Ligi tecrübesi de olan birini almak isteyen yönetim, kararını Loic Remy’den yana verdi. Edinilen bilgiye göre; bonservisi Chelsea’de olan ancak geride kalan sezonu kiralık olarak bir diğer Premier Lig ekibi Crystal Palace’ta tamamlayan 30 yaşındaki forvetin durumu netleşene kadar gelen diğer öneriler askıya alındı. Kariyerinin son imzasını atması beklenen oyuncuya 3 artı 1 yıllık uzun bir sözleşme önerip ikna etmek üzere olan Beşiktaş, İngiliz devinden gelecek yanıta göre transfer politikasını belirleyecek.