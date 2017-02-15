Volkan Demirel alarmı!

Volkan Demirel alarmı!

Sarı lacivertli takımda Krasnador maçı öncesi sarı alarm verildi. Eğer Volkan Demirel yarınki maçta sarı kart görürse cezalı duruma düşecek ve rövanşta forma giyemeyecek.
Riekerink: Ben şimdi iniyorum

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Fenerbahçe'ye güzel haber!

Fenerbahçe'ye güzel haber!

Olympiakos'un kaptanı ve takımın en önemli yıldızı Vassilis Spanoulis, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
Sonunda isyan ettiler!

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Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Anderson, çalışmalarına B takımla devam ediyor.
Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

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Sezona fırtına gibi başlayan Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci ve şans buldukları her karşılaşmada başarılı performans gösteren Martin Linnes, Sinan Gümüş haftalardır hazır, ancak oynatılmıyorlar.

Tudor'dan yönetime: "Sabri hala oynuyor mu?"

Galatasaray’ın yeni hocası Igor Tudor bugün Florya’da akşam yapılacak idmana çıkmadan önce yöneticilerle bir araya geldi.

Tudordan yönetime: Sabri hala oynuyor mu?

Önce Başkan Dursun Özbek ile görüşen ve sözleşme detaylarında anlaşan Hırvat hoca ardından diğer yöneticilerle tanıştı. Sohbet esnasında ise Tudor’un, Sabri’yle ilgili yaptığı espri, herkesi gülmekten kırdı geçirdi.

Yıllar önce 2 Aralık 2003’te Juventus forması giyerken Galatasaray’a karşı forma giydiğini kaydeden Tudor'a o maçın görüntüleri izletildi. Sabri'den yediği çalımın ekrana geldiği anda Tudor, "O gün kaç yaşındaydı bana harika bir çalım atmıştı, o hala oynuyor mu?” diyerek herkesi güldürdü.

Tudor, Galatasaray taraftarına da övgüler yağdırdı ve “Juventus’ta onların önünde oynadım. Takımlarına muhteşem destek veriyorlar. Galatasaray gibi bir takıma da böyle seyirci yakışır. Muhteşem bir atmosferde oynamıştık ve Galatasaray taraftarını da o zaman kendi aramızda çok konuştuk” dedi.

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Hürriyet

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