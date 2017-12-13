Tudordan yönetime: Devre arasında en az 4 transfer isterim

Devre arası transfer döneminde takıma iyi bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray yönetimine Tudor'dan 'En az 4 futbolcu' isterim talebi geldi.

Sezonun ilk yarısında sol bek ve sol önde büyük problemler yaşayan Igor Tudor’un yönetimden tam 4 transfer istediği ortaya çıktı. Kwando Asamoah’ın Juventus’ta kalmasından sonra Latovlevici’yi kadrosuna katan, fakat Rumen oyuncudan beklenen verimi alamayan Tudor’un mutlaka iyi bir sol bek transferi istediği belirtilirken, genç çalıştırıcının sol öne de yıldız bir futbolcu talebinde bulunduğu öğrenildi.

BELHANDA İÇ AÇMADI EREN YETERSİZ

Wesley Sneijder’in yerini doldurması beklenen, fakat ortaya koyduğu performansla iç açmayan Younes Belhanda hakkında da yönetime olumsuz görüşler sunan Tudor’un daha yaratıcı ve creatif bir ‘10’ numara istediği bildirilirken, Eren Derdiyok’un yetersiz göründüğü forvet hattında Gomis’in yanına alternatif bir golcü bakıldığı öğrenildi.

'KAFAYI' KULLANABİLEN FORVET LAZIM

Şu ana kadar ligde 14 gol atan Bafetimbi Gomis’ten bir hayli memnun olduğu belirtilen Tudor’un rakip ceza sahası içerisinde timing’ini kafasını ve daha iyi kullanabilecek pivot santrafor arayışına girdiği belirtilirken, Gomis’in attığı 14 golün sadece 1 tanesinde kafasını kullanması teknik heyet ve yönetimin dikkatinden kaçmadığı, devre arasında bu tarz bir golcü arayışına çıkılacağı ifade edildi.

Güneş