Tudordan flaş karar! Yasin ve Selçuk...

Beşiktaş yenilgisi sonrası hedefteki adam olan Tudor, Akhisar sınavında Selçuk ve Yasin’i 11’de oynatacak.

Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, gelecek hafta oynanacak Akhisar sınavına farkı bir kadroyla çıkacak.

Başakşehir'in ardından son olarak Beşiktaş karşısında alınan farklı yenilgiyle hedefteki adam olan Tudor; Selçuk İnan ve Yasin Öztekin'e bir kez daha 11'de şans verecek. Özellikle Beşiktaş derbisinde Yasin'i kestiği için eleştirilen Hırvat teknik adamın kanatlarda bu oyuncudan faydalanması bekleniyor.

Fotomaç