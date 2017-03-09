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Simon Deli bombası!

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Gelecek sezon için güçlü ve Avrupa'yı sallayacak bir kadro kurmayı plânlayan ve Çinli Suning Grubu'nun himayesine giren Inter, ilk bombasını patlatmak üzere.
Grosskreutz'u döven Türk çıktı!

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Osmanlıspor maçını tamamlayamayan Danimarkalı yıldız, bu haftaki Aytemiz Alanyaspor maçında da forma giyemeyecek.
Beşiktaş'la eşleşen perişan oluyor!

Beşiktaş'la eşleşen perişan oluyor!

Avrupa arenasında Beşiktaş'a rakip olan takımlar maçlara çıkmadan dağılıyor, yaşanan krizler birbirini kovalıyor.

Tudor'dan flaş karar! Podolski...

Galatasaray'da Gençlerbirliği karşılaşması öncesi Teknik Direktör Igor Tudor radikal bir karar aldı.

Tudordan flaş karar! Podolski...

Hırvat teknik adam cezası biten Podolski'yi 2 gün sonraki maçta yedek soyundurma kararı aldı. Tudor Podolski'nin yerine Antalya maçında iki gol atan Eren'i sahaya sürecek.

Tudor sakatlıkları bulunan Sneijder ve De Jong'u ise kesinlikle riske etmeyecek. Öte yandan cezalı Bruma'nın yerine ise Rorigues'in forma giyeceği öğrenildi.

Hırvat teknik adamın orta alanda ise yine Yasin-Selçuk-Tolga ve Carole'ü oynatıp, üçlü defansta ise geçen maçtaki gibi Semih-Chedjou ve Ahmet Çalık oynayacak.

Galatasaray'da bir istifa daha!

Galatasaray'da bir istifa daha!

Galatasaray'a şok haber! De Jong...

Galatasaray'a şok haber! De Jong...

Sneijder'e ne oldu?

Sneijder'e ne oldu?


 

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Tudordan flaş karar! Podolski...

Tudor'dan flaş karar! Podolski...

Galatasaray'da Gençlerbirliği karşılaşması öncesi Teknik Direktör Igor Tudor radikal bir karar aldı.
Galatasarayda bir istifa daha!

Galatasaray'da bir istifa daha!

Taraftardan sorumlu yönetici Alper Narman, Antalya’daki olaylar sonrasında eleştirilince görevi bırakmak istedi. Ancak başkan Özbek, Nasuhi Sezgin’den sonra bunun yanlış yorumlanacağını belirtip, Narman’ı kalmaya ikna etti.
Galatasaraya şok haber! De Jong...

Galatasaray'a şok haber! De Jong...

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"Sneijder ve De Jong sezonu kapatırdı"

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