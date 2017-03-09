Tudordan flaş karar! Podolski...

Galatasaray'da Gençlerbirliği karşılaşması öncesi Teknik Direktör Igor Tudor radikal bir karar aldı.

Hırvat teknik adam cezası biten Podolski'yi 2 gün sonraki maçta yedek soyundurma kararı aldı. Tudor Podolski'nin yerine Antalya maçında iki gol atan Eren'i sahaya sürecek.

Tudor sakatlıkları bulunan Sneijder ve De Jong'u ise kesinlikle riske etmeyecek. Öte yandan cezalı Bruma'nın yerine ise Rorigues'in forma giyeceği öğrenildi.

Hırvat teknik adamın orta alanda ise yine Yasin-Selçuk-Tolga ve Carole'ü oynatıp, üçlü defansta ise geçen maçtaki gibi Semih-Chedjou ve Ahmet Çalık oynayacak.

Skorer