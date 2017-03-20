Tudordan 4 futbolcu için şok rapor! Yan gelip yatmışlar!

Tudor'dan 4 futbolcu için şok rapor! Yan gelip yatmışlar!
Trabzonspor mağlubiyetinden sonra takımdaki problemler hakkında yönetime rapor sunmaya hazırlanan Tudor; Bruma, Sabri, Selçuk İnan ve Sneijder hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Galatasaray, Trabzonspor'a 2-0 yenilerek ağır yara alırken, basın toplantısında, problemleri yönetime sunacağını açıklayan teknik direktör Igor Tudor, ayrıntılı bir rapor hazırlıyor.
Hırvat teknik adamın altını çizdiği belli başlı noktalar şöyle:
1. İletişim kötü: Futbolcular arasında iyi bir bağ yok. Herkes birbirine mesafeli. (Tudor'un Selçuk ve Sabri arasındaki küslüğü kastettiği, ayrıca gruplaşmalara dikkat çektiği düşünülüyor.)
2. Fizik çok kötü: Takım hiç çalışmamış. Bu yükü kaldıramıyorlar. Kendilerine iyi bakmayan ve özel hayatına dikkat etmeyenler var. Kendini biraz zorlayan adale sakatlığı geçiriyor. (Riekerink dönemine eleştiri ve Sneijder)
3. İsyan eden yok: Takımda agresiflik yok. Kabullenilmişlik var. Maçta rakibe ve skora isyan eden yok.
4. Bencillik: Sorun sistemle alakalı değil. Kötü sonuçların sebebi bu değil. Bruma başta olmak üzere bireysellik ve bencillik var.
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