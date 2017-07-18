Tudor Sneijderden sonra 2 ismi daha gönderiyor!

Galatasaray'da, Sneijder'den sonra 2 isimle daha yollar ayrılıyor. Kadro dışı kalan Cavanda ile Geçen sene devre arasında takıma gelen Nigel de Jong gönderilecek.

Galatasaray, Wesley Sneijder'in ardından iki futbolcu daha ile yollarını ayrımaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Sneidjer' uyguladığı yöntemin aynısını o iki futbolcuya karşı da kullanacak!

Galatasaray yönetimi, Wesley Sneijder ile yaptığı kontrat feshini ‘emsal’ gösterip De Jong ve Cavanda’ya da, aynı teklifi yapacak.

Yani De Jong ve Cavanda’ya sarı kırmızılılar “Geçen sezondan kalan alacaklarınızı hemen ödeyelim. Bonservisinizi bedelsiz olarak size verelim” teklifini yapacak. 1 yıllık kontratı kalan De Jong ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Cavanda bu teklifi kabul ederse iki futbolcunun da tüm alacakları ödenip karşılıklı olarak kontratları feshedilecek

Cavanda ve De Jong geçen sezondan bu yana istenilen düzeyde performans gösteremedi. sağ beke Mariano'yu transfer eden Galatasaray, orta saha için de Giannelli Imbula ile anlaştı.

Hürriyet