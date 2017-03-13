Tudor onu takım otobüsünden kovdu!

İdmanlardaki kötü performansı nedeniyle kadroya almadığı Belçikalı Cavanda'nın takım otobüsüne bindiğini gören Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, "Bu otobüste yerin yok" diyerek futbolcusunu kapıya koydu.

Galatasaray'da takıma kısa sürede hem kondisyon hem de disiplin olarak çok şey kadan Igor Tudor'un mantalitesini gösteren çok ilginç bir olay yaşandı. Gençlerbirliği maçı öncesi Tudor takımda önemli eksikler olmasına rağmen Luis Cavanda'yı son anda kadroya almadı. Bunun nedeni ise Cavanda'nın hafta boyunca idmanlarda sergilediği kötü performansı ve takım içindeki olumsuz tavırlarıydı.

Ancak Belçikalı, öyle ilgisiz davrandı ki yine de TT Arena'ya giderek takım otobüsüne bindi. Tudor ise bu durumu affetmedi. Cavanda'yı takım otobüsünde görünce şaşıran Hırvat teknik adam, yıldız oyuncunun yanına giderek otobüsten inmesini istedi. Tudor, "İsmin kadroda yer almıyor. Galatasaray için en iyisini veremeyecek, takımına sahip çıkamayacak oyuncunun aramızda yeri yok. Formayı hak edenlerle devam edeceğiz" sözleriyle Cavanda'yı adeta otobüsten dışarı attı.

Hırvat teknik adamın yeni sezonda devam etmek istemediği Belçikalı oyuncu ya kiralanacak ya da satılacak. Sezon başında Trabzonspor'dan 1.8 milyon Euro'ya transfer edilen Luis Cavanda, sadece beş Süper Lig maçında oynayabildi. 183 dakika süre aldı. Cavanda, Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta 350 dakika oynayabildi. Belçikalı oyuncu, skor katkısı yapamadı.

Sözcü