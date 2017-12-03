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Tudor derbi sonrası konuştu: "Bu hiç hoşuma gitmedi"

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulunan Igor Tudor, Beşiktaş'ı tebrik ederek "Beşiktaş iyi oynadı. Biz iyi oynayamadık" dedi.

Tudor derbi sonrası konuştu: Bu hiç hoşuma gitmedi

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulunan Igor Tudor şunları söyledi:

"Bugün kendimiz gibi değildik. Galatasaray gibi oynamadık. Kendi oyuncularımda stat, atmosfer gibi şeylerden etkilenen bir durum gördüm, bu hiç hoşuma gitmedi."

Tudor, bir muhabirin "Denayer - Linnes değişikliği ile ne düşündünüz?" "Gol atmayı düşündüm." cevabını verdi.

Hırvat hoca, bir başka muhabirin "Basında yapılan eleştirilerden ders çıkardınız mı?" sorusuna ise, "Nasıl bir ders vereceksiniz bana? Bugün almamız gereken ders ne? Ofansif mi oynadık, defansif mi oynadık?" cevabını verdi.

Tudor, ayrıca bugün çıkardığı 11'in düşündüğü en iyi 11 olduğunu ve bu nedenle bu 11 ile oynadıklarını söyledi.

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