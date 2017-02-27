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TT Arena'ya Kartal pençesi: 0-1

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı Talisca'nın 47. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek derbiden 3 puan çıkardı.

TT Arenaya Kartal pençesi: 0-1

Süper Lig'in 22. haftası kilit bir maça sahne oldu. TT Arena'da oynanan derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda zorlu bir virajı döndü.

Maçtan dakikalar şöyle;

Kritik Galatasaray-Beşiktaş derbisi hakem Bülent Yıldırım'ım düdüğü ile başladı.

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağını konuk ekip Beşiktaş geliştirdi. Sol kanatta topla buluşan Quaresma, rakibini çalımladı ve Talisca'ya pasını verdi. Talisca'nın ortasında Babel'in kafa vuruşu üstten auta gitti.

Herkes penaltı sandı...

Galatasaray'da Bruma'nın başlattığı atakta Sneijder'in pasında Atınç'la Yasin Öztekin'in ikili mücadelesi sonunda top auta çıktı. Ceza sahasında Yasin'in yerde kaldığı pozisyonda herkes bir an Bülent Yıldırım'ın penaltı noktasını gösterdiğini sandı ama hakem aut atışı verdi.

Beşiktaş'ta Anderson Talisca, 22. dakikada Selçuk'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Galatasaray, Beşiktaş kalesinde baskıyı artırdı. 31. dakikada Sneijder'in ortasında arka direkte boş durumda bulunan Yasin Öztekin topu ıskaladı ve net bir pozisyondan yararlanamadı.  Galatasaray, karşılaşmadaki ilk isabetli şutunu 32. dakikada Podolski ile çekti.

37. dakikada Galatasaray'da Selçuk İnan, hava topunda Cenk Tosun'a yapmış olduğu faul sonrasında sarı kart gördü.

43. dakikada Beşiktaş, kısa paslarla Galatasaray yarı sahasına yerleşti. Quaresma'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Anderson Talisca'nın şutunu kaleci Muslera kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Galatasaray ilk yarıda alışılmış taktiğin dışında bir formatla sahaya çıktı. Beşiktaş ataklarında 5'li savunmayı tercih eden Tudor, ataklarda ise 3'lü savunmaya döndü. Beşiktaş ise her zamanki taktiğiyle saha çıktı. Galatasaray defansına kalabalık futbolcularla baskı yapan Siyah-Beyazlılar, Galatasaray'ın oyunu kurmasına izin vermedi.

İkinci yarı Bülent Yıldırım'ın düdüğü, Galatasaray'ın vuruşu ile başladı.

İkinci yarı golle başladı!

46. dakikada sağ kanatta Talisca yerde kaldı ve Bülent yıldırım faul kararı verdi. Topun başına geçen Brezilyalı yıldızın vuruşu baraja açarptı ve ağlarla buluştu. Beşiktaş ikinci yarıya adeta 1-0 önde başladı.

59. dakikada Galatasaray, ikinci yarıdaki ilk şutunu çekti. Bruma'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş, kaleci Fabri'de kaldı. 60. dakikada Selçuk İnan oyundan çıktı ve yerine Tolga Ciğerci girdi. Beşiktaş'ta 66. dakikada Gökhan Gönül sakatlandı ve oyundan çıktı, yerine ise Andreas Beck girdi.

71. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan kullanmış olduğu serbest vuruşta Cenk Tosun kafa vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı. Siyah-Beyazlılar'da Talisca oyundan çıkarken yerine Tolgay girdi.

75. dakikada İgor Tudor, iki oyuncu değişikliği birden yaptı. Sneijder ve Yasin oyundan çıkarken, Eren ve Garry Rodrigues oyuna girdi.

Podolski net golü kaçırdı!

82. dakikada sol kanattan Carole'ün yapmış olduğu ortada Atınç'tan seken top Podolski'nin önünde kaldı. Alman golcünün şutu üstten auta gitti ve Galatasaray net gol pozisyonundan yararlanamadı.

83. dakikada Oğuzhan oyundan çıktı ve yerine Gökhan İnler girdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ 11'LER:

GALATASARAY: Muslera, Semih Kaya, Hakan Balta, Chedjou, Carole, Selçuk , De Jong, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

Yedekler: Cenk, Ahmet, Eren, Rodrigues, Tolga, Josue, Sabri

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun

Yedekler: Tolga, Beck, Mitrovic, Gökhan İnler, Tolgay, Ömer, Aboubakar

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