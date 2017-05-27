TT Arenanın ismi değişti!

TT Arena'nın ismi değişti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Stadyumlardan Arena ismini kaldıracağız' açıklamasının ardından harekete geçen ilk kulüp Galatasaray oldu.
Galatasaray yönetimi, Türk Telekom Arena'nın isminde değişikliğe gidiyor.
Yönetim kurulu, yaptığı olağanüstü toplantıda Türk Telekom Arena'nın ismini Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu olarak değiştirdi.
Başkan Dursun Özbek'in başkanlığında yapılan toplantıda karar alındı. Pazartesi günü resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
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