TT Arenada Tudora büyük tepki

Galatasaray taraftarı Kayserispor maçı öncesi yapılan anonsta Igor Tudor'un ismini duyunca ıslıkladı.

Yeni sezonda Süper Lig’de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Galatasaray, ligdeki ilk sınavında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Mücadele öncesi Sarı Kırmızılılar, takımlarına destek olmak için Türk Telekom stadına akın etti.

Her maç öncesi olduğu gibi isimler anons edilirken Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor'un ismi söylendiğinde taraftarlar ıslıkladı ve tepki gösterdiler.