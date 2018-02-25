Tribünlerden atılan yabancı madde kafasına isabet etti
Vodafone Park’ta Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi golle başladı. Fenerbahçeli Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı gol sevinci sırasında kısa süreli sakatlık geçirdi.
Vodafone Park’ta Fenerbahçe, Fernandao’nun 8. Dakikada attığı gol ile Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.
Gol sevinci sırasında siyah-beyazlı tribünlerden atılan yabancı cisimler Fenerbahçeli Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı’na isabet etti. Sarı-lacivertli futbolcular saha içinde sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.
Hakem Cüneyt Çakır, Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı’nın tedavisi tamamlandıktan sonra santra ile oyunu tekrardan oynattı.
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