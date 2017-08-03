Tribünler Ozan Tufanı ıslıkladı

Galatasaray'da korkutan sakatlık

Galatasaray'da korkutan sakatlık

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-Kırmızılı kulübün bugünkü idmanında, Serdar Aziz bir sakatlık geçirdi. Aziz'in iki gün dinlendirileceği öğrenildi.
Lucas Lima'dan Fenerbahçe açıklaması: "Alex de Souza bana..."

Lucas Lima'dan Fenerbahçe açıklaması: "Alex de Souza bana..."

Fenerbahçe'yle ismi anılan Santos'lu futbolcu Lucas Lima, Sarı-Lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın kendisiyle temasa geçtiğini ve Fenerbahçe'de oynamak isteyip istemeyeceğimi sorduğunu açıkladı.
Arda olmazsa Nasri geliyor

Arda olmazsa Nasri geliyor

Transfere doymak bilmeyen Galatasaray, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
Gary Medel için 10 milyon euro

Gary Medel için 10 milyon euro

Transferde Pepe ve Negredo gibi önemli yıldızları kadrosuna katan, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Jeremain Lens'i imza aşamasına getiren Beşiktaş, son hamlesini yapmaya hazırlanıyor.
Demba Ba'da işlem tamam! Geri dönüyor

Demba Ba'da işlem tamam! Geri dönüyor

Beşiktaş’ta gösterdiği performansla rekor bedelle Çin temsilcisi Shanghai Shenhua’ya transfer olan Demba Ba, Siyah-Beyazlılar’a bedelsiz olarak geri dönüyor.
Jose Sosa'nın menajeri resmen açıkladı!

Jose Sosa'nın menajeri resmen açıkladı!

Adı Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılan Jose Sosa'nın menajeri, Arjantinli futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu.
Gündem yeniden Edin Visca

Gündem yeniden Edin Visca

Sarı-Lacivertliler’de Boşnak yıldızın ismi yedine gündeme geldi. Başakşehir 5.5 milyon Euro talep ediyor. Fenerbahçe ise 3.5 milyon Euro’nun yanı sıra iki oyuncu vererek Visca’ya imza attırmak istiyor.
Bruma Sinan Gümüş'ü açıkladı! Benfica...

Bruma Sinan Gümüş'ü açıkladı! Benfica...

Galatasaray'ın RB Leipzig takımına sattığı Bruma, Sinan Gümüş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tribünler Ozan Tufan'ı ıslıkladı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ozan Tufan, kenara gelirken ıslıklandı. Bazı taraftarlar ise alkışlayarak Tufan'a destek oldu.

Tribünler Ozan Tufanı ıslıkladı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ozan Tufan, Strum Graz karşılaşmasının 82. dakikasında teknik direktör Aykut Kocaman tarafından oyundan alındı.

Tufan kenara gelirken tribünlerden ıslık ve yuhalama sesleri yükseldi. Bunun üzerine bazı taraftarlar ise genç isme alkışlayarak destek oldu.

Yuhalama ve alkış sesleri eşliğinde kenara gelen Tufan'ın yerine Mehmet Topal dahil oldu.

Mehmet Demirkol sahadaki en iyi Fenerbahçeliyi açıkladı

Mehmet Demirkol sahadaki en iyi Fenerbahçeliyi açıkladı

Fenerbahçe Kadıköy'de turladı

Fenerbahçe Kadıköy'de turladı

Fenerbahçe tur kapısını ardına kadar araladı!

Fenerbahçe tur kapısını ardına kadar araladı!


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Mehmet Demirkol sahadaki en iyi Fenerbahçeliyi açıkladı

Mehmet Demirkol sahadaki en iyi Fenerbahçeliyi açıkladı

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ile ilgili yorumlar yaptı. Aykut Kocaman idaresindeki yeni Fenerbahçe'yi değerlendiren Demirkol, Mathieu Valbuena'nın performansına işaret etti.
Tribünler Ozan Tufanı ıslıkladı

Tribünler Ozan Tufan'ı ıslıkladı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ozan Tufan, kenara gelirken ıslıklandı. Bazı taraftarlar ise alkışlayarak Tufan'a destek oldu.
Fenerbahçe Kadıköyde turladı

Fenerbahçe Kadıköy'de turladı

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme rövanş maçında Fenerbahçe, evinde Sturm Graz'la 1-1 berabere kaldı ve adını play off turuna yazdırdı.
Fenerbahçe tur kapısını ardına kadar araladı!

Fenerbahçe tur kapısını ardına kadar araladı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı deplasmanda 2-1'le geçti, grup aşamasına kalma yolunda büyük avantaj elde etti.

Sturm Graz maçı öncesi Fenerbahçeye kötü haber

Sturm Graz maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Robin van Persie, Perşembe günü Sturm Graz ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Strum Grazdan Fenerbahçeye gözdağı

Strum Graz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Sturm Graz, Avusturya liginde karşılaştığı Sankt Pölten’i 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi.
Igor Tudordan çıldırtan açıklama: Bu sene bizim için mükemmel geçecek

Igor Tudor'dan çıldırtan açıklama: "Bu sene bizim için mükemmel geçecek"

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, Östersunds'a elenmelerini değerlendirirken maç sonu ilginç açıklamalarda bulundu, "Bu sene bizim için mükemmel geçecek" dedi. Hırvat teknik adam ayrıca istifa etmeyeceğini de söyledi.
Östersunds hocası bile inanamadı!

Östersunds hocası bile inanamadı!

Östersunds teknik direktörü Graham Potter, Galatasaray'ı elemelerini değerlendirdi, "Bu bizim için bir rüya gibi" dedi.
Medipol Başakşehirden Galatasaraya gönderme!

Medipol Başakşehir'den Galatasaray'a gönderme!

Galatasaray – Östersunds maçının ardından Başakşehir kulübü sosyal medyadan Galatasaray'a göndermede bulundu.
İkinci Tromsö vakası! Cimbom köy takımına elendi!

İkinci Tromsö vakası! Cimbom köy takımına elendi!

Galatasaray, tarihinde ilk kez Avrupa sahnesine çıkan köy takımı tabiri kullanılan Östersunds'a, iki ayaklı mücadelelerin sonrasında elenerek taraftarını kahretti.
Galatasarayın Avrupa Ligindeki rakibi belli oluyor

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi 1. ve 2. ön eleme turu kura çekimi yarın yapılacak. Galatasaray'ın rakibinin de hangi...
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Lyonun Beşiktaş kadrosu belli oldu!

Lyon'un Beşiktaş kadrosu belli oldu!

Perşembe günü Beşiktaş'la karşılaşacak olan Olympique Lyon'un Beşiktaş kadrosu belli oldu. İlk maçta forma giyen Arjantinli savunmacı...
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Biletler 5 dakika içinde tükendi!

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Lyona ağır ceza!

Lyon'a ağır ceza!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında oynayacağı Lyon maçı öncesi yaşanan taraftar olayları, Fransız kulübüne...