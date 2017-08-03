Tribünler Ozan Tufanı ıslıkladı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ozan Tufan, kenara gelirken ıslıklandı. Bazı taraftarlar ise alkışlayarak Tufan'a destek oldu.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ozan Tufan, Strum Graz karşılaşmasının 82. dakikasında teknik direktör Aykut Kocaman tarafından oyundan alındı.

Tufan kenara gelirken tribünlerden ıslık ve yuhalama sesleri yükseldi. Bunun üzerine bazı taraftarlar ise genç isme alkışlayarak destek oldu.

Yuhalama ve alkış sesleri eşliğinde kenara gelen Tufan'ın yerine Mehmet Topal dahil oldu.