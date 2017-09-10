Yıldız futbolcu 6 hafta forma giyemeyecek

Yıldız futbolcu 6 hafta forma giyemeyecek

Real Madrid'in Levante ile oynadığı maçta sakatlanan Fransız yıldız Karim Benzema'nın yaklaşık altı hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Jose Sosa tarihe geçecek!

Jose Sosa tarihe geçecek!

Jose Sosa ile el sıkışan Fırtına, Arjantinli yıldız için adeta servet ödeyecek. Yıldız futbolcunun, Trabzonspor’a 3 yıllık maliyeti 19 milyon Euro olurken, Sosa da Bordo-Mavili ekibin en pahalı transferlerinden biri olarak tarihe geçecek.
En güçlü aday Niasse

En güçlü aday Niasse

Aykut Kocaman’ın, “Çok yönlü bir oyuncu alacağız” sözlerinden sonra gözler listedeki adaylara çevrildi.
Robin van Persie kadro dışı kalabilir!

Robin van Persie kadro dışı kalabilir!

Fenerbahçe’nin şu anda yabancı kontenjanı dolu. Bugün bir transfer daha açıklaması beklenen Sarı-Lacivertliler, TFF’ye bildirilecek son listede sakatlığı nedeniyle Van Persie’yi çıkartabilir.
Vida'dan Türkiye itirafı

Vida'dan Türkiye itirafı

Gelecek sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de görmeyi beklediğimiz, Hırvat Milli Takımı’nın yıldızlarından Vida, karşılaşma sonunda çarpıcı itiraflarda bulundu.
Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

Pedro Franco'nun yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın 'kendine kulüp bul' dediği Kolombiyalı futbolcusu Pedro Franco, 1 yıllığına Boluspor'a kiralandı.
Lichtsteiner Beşiktaş'a cevap verdi

Lichtsteiner Beşiktaş'a cevap verdi

Beşiktaş'ın ilgilendiği İsviçreli sağ bek Stephan Lichtsteiner, kendisine yapılan teklifi reddederek Juventus'ta kalmaya karar verdi.
Adem Büyük bombası

Adem Büyük bombası

Kadrosuna Burak Yılmaz dışında bir yerli forvet daha katmak isteyen Trabzonspor, rotasını Adem Büyük’e çevirdi. Kasımpaşa’da kadro dışı kalan tecrübeli oyuncunun transferi gerçekleşirse, Dame N’Doye ile yollar ayrılacak.

Tribünden atılan pet şişe kafasına isabet etti

Medipol Başakşehir kalecisi Volkan Babacan, ikinci yarının başlamasına saniyeler kala, tirbünlerden atılan ve kafasına isabet eden su şişesi nedeniyle yerde kaldı.

Tribünden atılan pet şişe kafasına isabet etti

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda 3 golün atıldığı, fırtına gibi bir ilk yarı oynandı. Takımlar, ikinci 45 dakika için sahaya çıktıklarında ise oynanan futbola gölge düşüren anlar yaşandı.

Sarı Lacivertli tribünlerden atılan bir su şişesi, Medipol Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'ın başına isabet etti. Milli kaleci, aldığı sert darbe sonucu yerde kalırken, sağlık ekipleri sahaya girerek oyuncuya müdahalede bulundu. Hakem Fırat Aydınus, Volkan'ın tedavisi sonrası ikinci yarıyı başlattı.

Başakşehir Fenerbahçe'yi 90+3'te yıktı

Başakşehir Fenerbahçe'yi 90+3'te yıktı

Ahlar vahlar içinde turu kaçırdık!

Ahlar vahlar içinde turu kaçırdık!

Başakşehir Karabük'ten çıkamadı

Başakşehir Karabük'ten çıkamadı


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Tribünden atılan pet şişe kafasına isabet etti

Tribünden atılan pet şişe kafasına isabet etti

Medipol Başakşehir kalecisi Volkan Babacan, ikinci yarının başlamasına saniyeler kala, tirbünlerden atılan ve kafasına isabet eden su şişesi nedeniyle yerde kaldı.
Başakşehir Fenerbahçeyi 90+3te yıktı

Başakşehir Fenerbahçe'yi 90+3'te yıktı

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Başakşehir'i ağırladı. Zorlu mücadeleyi Başakşehir, Kerim Frei'ın 90+3'te mükemmel golü ile 3-2 kazandı ve Kadıköy'den 3 puanla döndü.
Ahlar vahlar içinde turu kaçırdık!

Ahlar vahlar içinde turu kaçırdık!

Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Sevilla ile 2-2 berabere kaldı.
Başakşehir Karabükten çıkamadı

Başakşehir Karabük'ten çıkamadı

Hafta içi Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Sevilla ile karşılaşan Başakşehir, Karabükspor'a konuk oldu.
Turu zora soktuk: 1-2

Turu zora soktuk: 1-2

Şampiyonlar Ligi Play- Off turu ilk maçında Medipol Başakşehir, İspanya’nın Sevilla takımı ile karşılaştı.
Başakşehir sezona galibiyetle başladı

Başakşehir sezona galibiyetle başladı

2017-2018 sezonunun ilk düdüğü Fatih Terim Stadı’nda çaldı. Brugge’u eleyen Başakşehir, Le Guen’in çalıştırdığı Bursaspor’u konuk etti. Ligin ilk maçında 1-0'lık skorla gülen Medipol Başakşehir oldu.
Medipol Başakşehirden bir transfer daha!

Medipol Başakşehir'den bir transfer daha!

Medipol Başakşehir, Bandırmaspor'da forma giyen Atabey Çiçek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Medipol Başakşehir Club Bruggeu çaresiz bıraktı

Medipol Başakşehir Club Brugge'u çaresiz bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda 3-3'ün rövanşında Medipol Başakşehir sahasında Club Brugge'ü 2-0 yendi ve üst tura çıktı.
Milli Takımda rota Abdullah Avcıya döndü

Milli Takım'da rota Abdullah Avcı'ya döndü

Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş'ten olumsuz yanıt alan TFF, A Milli Takım görevi için rotayı Başakşehir'in teknik patronu Abdullah Avcı'ya çevirdi.
Gündem yeniden Edin Visca

Gündem yeniden Edin Visca

Sarı-Lacivertliler’de Boşnak yıldızın ismi yedine gündeme geldi. Başakşehir 5.5 milyon Euro talep ediyor. Fenerbahçe ise 3.5 milyon Euro’nun yanı sıra iki oyuncu vererek Visca’ya imza attırmak istiyor.
Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Trabzonspor, uzun süredir ilgilendiği Edin Visca transferinde geri adım attı....
Yok artık! Başakşehirden bir bomba daha!

Yok artık! Başakşehir'den bir bomba daha!

Savunmanın merkezine bir oyuncu transfer etmek isteyen Medipol Başakşehir, 22 yaşındaki Belçikalı stoper Jason Denayer'e gözünü dikti....
Adebayor: Kariyerimdeki en büyük hatam...

Adebayor: "Kariyerimdeki en büyük hatam..."

Medipol Başakşehir’in Togolu futbolcusu Emmanuel Adebayor, kariyerinin en kötü tercihinin Crystal Palace’a gitmek olduğunu söyledi....
İşte Abdullah Avcının hedefindeki 3 isim

İşte Abdullah Avcı'nın hedefindeki 3 isim

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Başakşehir; Wakaso, Elia ve Tunay Torun'un peşine düştü....
Yalçın Ayhan Başakşehirden gönderildi

Yalçın Ayhan Başakşehir'den gönderildi

Başakşehir'de sürpriz ayrılık. Kulüpten yapılan resmi açıklamada 1 sezon daha sözleşmesi bulanan Yalçın Ayhan ile yollar ayrıldı....
Göksel Gümüşdağdan Arda Turana eleştiri!

Göksel Gümüşdağ'dan Arda Turan'a eleştiri!

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, A Milli Futbol Takımı'nın uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye fiziki ve sözlü...