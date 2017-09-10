Tribünden atılan pet şişe kafasına isabet etti

Gündem yeniden Edin Visca

Sarı-Lacivertliler’de Boşnak yıldızın ismi yedine gündeme geldi. Başakşehir 5.5 milyon Euro talep ediyor. Fenerbahçe ise 3.5 milyon Euro’nun yanı sıra iki oyuncu vererek Visca’ya imza attırmak istiyor.