Tribünden atılan pet şişe kafasına isabet etti
Medipol Başakşehir kalecisi Volkan Babacan, ikinci yarının başlamasına saniyeler kala, tirbünlerden atılan ve kafasına isabet eden su şişesi nedeniyle yerde kaldı.
Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda 3 golün atıldığı, fırtına gibi bir ilk yarı oynandı. Takımlar, ikinci 45 dakika için sahaya çıktıklarında ise oynanan futbola gölge düşüren anlar yaşandı.
Sarı Lacivertli tribünlerden atılan bir su şişesi, Medipol Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'ın başına isabet etti. Milli kaleci, aldığı sert darbe sonucu yerde kalırken, sağlık ekipleri sahaya girerek oyuncuya müdahalede bulundu. Hakem Fırat Aydınus, Volkan'ın tedavisi sonrası ikinci yarıyı başlattı.
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