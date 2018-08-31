3 yıllık imzayı attı

3 yıllık imzayı attı

Fenerbahçe, 15 yaşındaki altyapı oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Trezeguet'de son dakika

Trezeguet'de son dakika

Kasımpaşa Kulübü, futbolculardan Trezeguet, Ramazan Köse ve Diagne'nin sözleşmeleriyle ilgili bir açıklama yaptı.
Ankaragücü'nden çifte transfer

Ankaragücü'nden çifte transfer

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Bursaspor yeni golcüsünü açıkladı

Bursaspor yeni golcüsünü açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 28 yaşındaki Senegalli forvet Diafra Sakho'yu renklerine bağladı.
Fener istedi, BundesLiga'ya gitti

Fener istedi, BundesLiga'ya gitti

Harun Tekin transferi öncesi Fenerbahçe'nin kaleci listesinde bulunan Kevin Trapp, PSG'den ayrılıp Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.
Rizespor'a Ukraynalı golcü

Rizespor'a Ukraynalı golcü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ukraynalı forvet Oleksandr Gladky'yi transfer etti.
Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Transferin son gününde arka arkaya hamlelere imza atan Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, Olcan Adın'ı da aldı.
Akhisarspor'da bir imza daha

Akhisarspor'da bir imza daha

Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Akhisarspor, transferin son gününde Adrien Regattin'i kadrosuna dahil etti.

Trezeguet'de son dakika

Kasımpaşa Kulübü, futbolculardan Trezeguet, Ramazan Köse ve Diagne'nin sözleşmeleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Trezeguetde son dakika

Kasımpaşa, Trezeguet ve Ramazan Köse'nin sözleşmelerini 2021'e kadar, Mbaye Diagne'nin ise sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı

Resmi açıklama şöyle:

"Oyuncularımız Mahmoud Hassan Trezeguet ve Ramazan Köse'nin sözleşmeleri 2021’e kadar, Mbaye Diagne’nin sözleşmesi ise 2022 yılına kadar uzatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş."

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