Trezeguetde son dakika

Kasımpaşa Kulübü, futbolculardan Trezeguet, Ramazan Köse ve Diagne'nin sözleşmeleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Kasımpaşa, Trezeguet ve Ramazan Köse'nin sözleşmelerini 2021'e kadar, Mbaye Diagne'nin ise sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı

Resmi açıklama şöyle:

"Oyuncularımız Mahmoud Hassan Trezeguet ve Ramazan Köse'nin sözleşmeleri 2021’e kadar, Mbaye Diagne’nin sözleşmesi ise 2022 yılına kadar uzatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş."