Trezeguet transferinde pürüz çıktı

Kasımpaşalı oyuncu ile anlaşan G.Saray, kulübünün 5 milyon euroluk teklifini kabul etti ancak, Aslan’ın ödemeyi 5 taksitte yapmak istemesi sorun oldu.

CİM-BOM Trezeguet transferinde son adımı atamadı. Galatasaray, Kasımpaşa’da başarılı bir sezon geçiren Mısırlı oyuncu ile yaptığı görüşmede anlaşmaya varmıştı. Sarı-Kırmızılılar Dünya Kupası dönüşünde imza attırmayı planladıkları 23 yaşındaki futbolcunun kulübü ile yaptıkları görüşmede de fiyatta anlaşmaya vardılar. Kasımpaşalı yöneticilerin 5 milyon euroluk teklifini olumlu bulan Galatasaray yönetimi, ödeme konusunda kolaylık istedi ve 5 milyon euroyu 5 eşit taksitte ödeme teklifi yaptı. Ancak Kasımpaşa cephesi 5 taksitte ödeme teklifine olumlu yaklaşmadı. Lacivert-Beyazlılar’ın 5 milyon euronun yarısını peşin istediği, kalan bölümü de yine tek taksit olarak 1 yıl sonraya kalabileceğini bildirdi. Ödeme krizi çözülürse, transferin önünde engel kalmayacak.

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