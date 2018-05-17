Transferi veto etti: "İstemem, gelmesin"

Beşiktaş'ta ilk ayrılık! İmza atmak için Türkiye'den ayrıldı

Dusco Tosic 5 milyon Euro bonservis bedeli ile Uzak Doğu’ya transfer oluyor. Beşiktaş’ın Sırp futbolcusu, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou ile sözleşme imzalamak için Çin’e gitti.