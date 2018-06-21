Transferi Fatih Terim bitirecek

Galatasaray'da Fatih Terim AC Milan'dan Kalinic'in transferi için devreye girdi. İşte Galatasaray ve Kalinic transferinde son yaşananlar...

Gomis'in Galatasaray'dan ayrılması halinde santrfor transferi yapacak olan Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de Nikola Kalinic.

30 yaşındaki Hırvat golcünün bonservisini alma ihtimali çok düşük olan Sarı-Kırmızılılar, bu işi kiralama yöntemiyle bitirmek istiyor.

Bunun için de Milan'la ilişkileri iyi olan, özellikle de şu an takımın başında bulunan eski öğrencisi Gattuso ile arasından su sızmayan Fatih Terim, bizzat devreye girerek İtalyan kulübünü ikna etmeye çalışacak.