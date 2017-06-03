Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

Stoper transferinde tek ayak üzerinde yakalanmamak için alternatif isimlerle de görüşen Beşiktaş Yönetimi, Kasımpaşa’da oynayan Titi’yi tekrar gündemine aldı.

Titi'nin bonservisinin elinde olması nedeniyle bonservis hakkını başka mevkilerde kullanmayı da ihtimaller arasında bulunduran Beşiktaş Yönetimi, tüm bu adımları Teknik Direktör Şenol Güneş ile görüşerek atacak.

Marcelo’nun gitmesi halinde önce Vida ve Mangala’yı almak isteyen yönetim, Brezilyalı oyuncunun kalması halinde ise sadece bir stoperi kadrosuna katacak.

Beşiktaş Yönetimi ayrıca Mitrovic, Tosic ve Atınç’ı da kadroda tutmayı planlıyor.

Öte yandan Başkan Fikret Orman’ın yakın çevresine “Bu kez stoper transferinde tam bir nokta transferi yapacağım. Yıllardır bu konuda sıkını yaşıyoruz. Kariyerli isim almak bizim için daha doğru bir yol” diye konuştuğu ortaya çıktı.

Skorer