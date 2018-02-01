5 aylık macera son buldu

5 aylık macera son buldu

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, yıldız oyuncu Samir Nasri'nin sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.
Demba Ba resmen açıklandı

Demba Ba resmen açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Senegalli forvet Demba Ba'yı kadrosuna dahil etti.
Yeni adresi belli oldu

Yeni adresi belli oldu

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor'da forma giyen Volkan Şen ile 6 aylığına sözleşme imzaladı.
Göztepe'den bir bomba daha

Göztepe'den bir bomba daha

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilya temsilcisi Gremio'dan savunma oyuncusu Wallace Reis Silva'yı kadrosuna dahil etti.
Tüm sezona bedel kritik viraja giriliyor

Tüm sezona bedel kritik viraja giriliyor

Beşiktaş önümüzdeki 24 gün içinde Türkiye Kupası, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 7 maç oynayacak. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda alacağı sonuçlarla üç kulvarda doludizgin koşabilir veya bazılarını kaybedebilir.
Kocaman'ın vazgeçilmezi oldu

Kocaman'ın vazgeçilmezi oldu

Trabzonspor deplasmanında Fenerbahçe'ye kritik bir gol armağan eden Josef de Souza, takımına katkı sunmayı sürdürüyor.
Jahovic imzaladı

Jahovic imzaladı

Atiker Konyaspor, Göztepe'nin Makedon golcüsü Adis Jahovic ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
F.Bahçe istedi, imzayı attı

F.Bahçe istedi, imzayı attı

West Bromwich, Liverpool'dan Daniel Sturridge'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Transferde son gün bombası

Transfer döneminin son gününü oldukça hareketli geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, Brezilyalı Gilberto ile birlikte Çanakkale Dardanelspor’un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Nuri Fatih Aydin’i renklerine bağladı.

Transferde son gün bombası

Transfer döneminde Doria ve Gilberto dışında genç oyuncu transferine ağırlık vererek geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, Çanakkale Dardanelspor’dan son dakikada transfer ettiği Nuri Fatih Aydin’i kadrosunda yer olmadığı için sezon sonuna kadar Kastamonu 1966'ya kiraladı.

23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Nuri Fatih Aydın, 3. Lig ekibi Çanakkale Dardanelspor’da oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. İki ayağını da etkili kullanabilen Nuri Fatih Aydın, bu sezon Çanakkale ekibinde 10 resmi karşılaşmada forma giydi ve 1 gol kaydetti.

“İmzayı atar atmaz Kastamonu’ya kiraladık”

Transferle ilgili konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Nuri Fatih Aydin transferinin çok hızlı geliştiğini söyledi. Gelecek vaat eden yetenekli bir futbolcuyu renklerine bağladıklarını söyleyen Ravcı, “Nuri Fatih Aydin önceden beri izlediğimiz bir futbolcuydu. Transferi oldukça hızlı gelişti ve imzayı atar atmaz Kastamonu kulübüne sezon sonuna kadar kiraladık. Tabi özellikle geleceğin kadrosunu oluşturma noktasında bu tür transferlere ağırlık verilmesi lazım. Bizde bu transfer döneminde 5 genç oyuncuyu renklerimize bağladık. Biliyorsunuz Çanakkale’den İsmail Öztürk isimli genç arkadaşımızı da almıştık. Umarım bu futbolcular Yeni Malatyaspor Kulübü’ne ileri fayda sağlar” diye konuştu.

Galatasaray Derneği'ne silahlı saldırı!

Galatasaray Derneği'ne silahlı saldırı!

Neredeyse Galatasaray'ın transferine engel oluyordu

Neredeyse Galatasaray'ın transferine engel oluyordu

Transferin son dakikalarında takımdan gönderildi

Transferin son dakikalarında takımdan gönderildi


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Galatasaray Derneğine silahlı saldırı!

Galatasaray Derneği'ne silahlı saldırı!

Bursa'da Galatasaraylılar Derneğine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Neredeyse Galatasarayın transferine engel oluyordu

Neredeyse Galatasaray'ın transferine engel oluyordu

Yuto Nagatomo transferini yapabilmek için tüm adımları geçen Galatasaray, dün eski bir defteri kapatmak zorunda kaldı.
Transferin son dakikalarında takımdan gönderildi

Transferin son dakikalarında takımdan gönderildi

Devre arası transfer döneminde adı birçok takım ile anılan Galatasaray'ın futbolcusu Ahmet Çalık, bir transfer gerçekleştirdi.
Transferde son gün bombası

Transferde son gün bombası

Transfer döneminin son gününü oldukça hareketli geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, Brezilyalı Gilberto ile birlikte Çanakkale Dardanelspor’un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Nuri Fatih Aydin’i renklerine bağladı.
Fenerbahçede deprem etkisi yapan haber

Fenerbahçe'de deprem etkisi yapan haber

Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında görev yapamayan Martin Skrtel, Gençlerbirliği, Başakşehir ve Alanyaspor maçlarında da forma giyemeyeceğini açıkladı.
Beşiktaş bir yıldızla daha söz kesti

Beşiktaş bir yıldızla daha söz kesti

Ara transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, bir futbolcu ile daha söz kesti.
Galatasaray, dünyaca ünlü yıldızla 4 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, dünyaca ünlü yıldızla 4 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray'ın İtalya seferinde bombayı patlattığı ortaya çıktı.
Galatasaray ve Beşiktaşa transferde büyük şok

Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde büyük şok

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'un genç futbolcusu Kerem Atakan Kesgin, resmen takımdan ayrıldı. Kerem'i transfer etmek için Beşiktaş ve Galatasaray'da girişimlerde bulunmuştu.
Galatasaraydan Portekiz ligine gitti

Galatasaray'dan Portekiz ligine gitti

Galatasaray'ın genç futbolcusu Emrah Başsan, Portekiz Ligi ekibi Vitoria Setubal'e transfer oldu.
Göztepeden bir bomba daha

Göztepe'den bir bomba daha

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilya temsilcisi Gremio'dan savunma oyuncusu Wallace Reis Silva'yı kadrosuna dahil etti.
İşte yeni hocanın ilk hamlesi

İşte yeni hocanın ilk hamlesi

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, takımda...
Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar

"Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar"

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Karabükspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Golcü futbolcu...
Trabzonspora tarihi fırsat

Trabzonspor'a tarihi fırsat

Son 6 resmi maçını kazanan Fırtına, Bursa’yı da devirmesi halinde 7’yi bulacak ve 2004-2005 sezonundaki 8 maçlık...
Kendimi affettireceğim

"Kendimi affettireceğim"

Fenerbahçe’nin bu sezonki müzmin sakatı Mehmet Ekici, ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremedi....
Adebayor tarihe geçti

Adebayor tarihe geçti

Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez...
Sow umutla bekliyor

Sow umutla bekliyor

Tecrübeli forvet, ara transfer döneminde Türkiye’ye dönme konusunda umutlu....