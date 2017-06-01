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Transferde son dakika! Resmen açıklandı!

CAS, İspanyol ekibi Atletico Madrid'in transfer yasağını onayladığını açıkladı.

Transferde son dakika! Resmen açıklandı!

İspanya La Liga'nın köklü kulübü Atletico Madrid'de transfer konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

CAS, İspanyol ekibinin transfer yasağını onayladığını resmen duyurdu.

Buna göre Kırmızı-Beyazlı ekip, Ocak 2018'e dek kadrosuna takviye yapamayacak. Yani Atletico, bu yaz transfer yapsa bile sezonun ilk devresinde o futbolcuya lisans çıkaramayacağı için oynatamayacak.

Kulüp ise internet sitesinden yayınladığı bildiride kararın adil olmadığını vurguladı.

Griezmann endişesi

Bu gelişme sonrası son dönemde Atletico Madrid'den ayrılmayı düşündüğü ileri sürülen Antoine Griezmann'ın geleceği ise merak konusu oldu.

İngiltere Premier Lig takımı Manchester United'a imza atacağı iddia edilen Fransız yıldız, eğer Kırmızı Şeytanlar'a giderse Madrid temsilcisi bu oyuncunun yerini Ocak ayına dek dolduramayacak.

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