Transferde mutlu son! 2+1 yıllık sözleşme

Galatasaray, Yuto Nagatomo konusunda Inter’le prensip anlaşmasına vardı. Sarı-Kırmızılı yönetim, UEFA’dan gelecek kararın ardından tecrübeli sol bekle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

TERİM KALMASINI İSTİYOR

GALATASARAY, devre arasında Inter’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yuto Nagatomo’nun tapusunu almaya hazırlanıyor. Japon oyuncu, özellikle Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında hem savunmada hem de hücumda gösterdiği performansla takdir kazanmıştı. Oyunu ve karakteriyle beğeni toplayan Yuto Nagatomo için teknik direktör Fatih Terim, “Takımda kalmasını istediğim isimlerin başında geliyor” açıklamasını yapmıştı.

SÖZLEŞME 2+1 YILLIK OLACAK

NİSAN ayı başından bu yana Nagatomo’nun bonservisi için Inter’le görüşmelerini sürdüren Galatasaray yönetimi mutlu sona yaklaştı. Sarı-Kırmızılılar’ın Çizme ekibini ikna etmesinde Japon oyuncunun menajeri Federico Pastorello’nun da etkili olduğu belirtildi. Yönetim, önümüzdeki hafta UEFA’dan gelecek olan kararın ardından işlemleri resmiyete dökecek ve transfer sezonu açılır açılmaz Yuto Nagatomo ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

İTALYANLAR DA DUYURDU

İTALYAN basını da Galatasaray-Inter arasındaki görüşmeleri doğruladı. Çizme medyasının haberlerinde Nagatomo’nun Inter’i unuttuğu ve Galatasaray’da mutlu olduğu için Sarı-Kırmızılı kulüpte kalmak istediği bilgilerine yer verildi. Sarı-Kırmızılı formayla şu ana kadar 13 maça çıkan ve 3 asist yapan Japon sol bek, Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı açıklamada, “Burada çok mutluyum ve Galatasaray’da kalmak istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Güneş