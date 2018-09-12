Transfer tamam! Güle güle Negredo

Beşiktaş'ın golcüsü Negredo Al Nasr yolunda. Menajerle bugün görüşen siyah-beyazlı kulüp, İspanyol golcünün transferine onay verdi.

Beşiktaş'ın golcüsü Alvaro Negredo, Al Nasr'a transfer oluyor... İspanyol golcünün menajeriyle görüşme yapan siyah-beyazlı kulüp, Negredo'nun transferine onay verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri ile saat farkından dolayı mesai bittiği için resmi işlemler yarın yapılacak. Al Nasr, yarın transferi resmen açıklayacak.

Negredo yıllık 7 milyon euro kazanacak

Tecrübeli golcü yıllık 7 milyon euro kazanacak. Negredo'nun ayrıca siyah-beyazlı kulüpteki alacaklarını da bıraktığı öğrenildi.

Negredo'nun maaş yükünden kurtulacak olan Beşiktaş'ın bir miktar da bonservis bedeli alacağı öğrenildi.

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