G.Saray'da iki ismin bileti kesildi

G.Saray'da iki ismin bileti kesildi

Galatasaray’da devre arasında yolların ayrılacağı isimler yavaş yavaş belli oluyor.
Ozan neden yedek? İşte cevabı

Ozan neden yedek? İşte cevabı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maç sonlarında Ozan Tufan neden kadro dışında sorularına kaçamak yanıtlar verdi. Gerçek ise ortaya çıktı.
Eboue'de son dakika

Eboue'de son dakika

Arsenal eski savunma oyuncusu Emmanuel Eboue'ye yardım etmenin yollarını arıyor.
Ezeli rakibe Sow sürprizi

Ezeli rakibe Sow sürprizi

Menajerler Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Moussa Sow’u Beşiktaş'a önerdi! Golcü futbolcunun bonservis bedelsiz gelmesi halinde transferin gündeme alınabileceği belirtildi.
Konya'da saha karıştı! Kavga...

Konya'da saha karıştı! Kavga...

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Konyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının son dakikalarında saha karıştı.
Yine Emre, yine olay!

Yine Emre, yine olay!

Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenerek ilk yarıyı lider kapattığı karşılaşmada Emre Belözoğlu vakası yaşandı.
Kanatları uçuracak yıldız geliyor

Kanatları uçuracak yıldız geliyor

Sarı-lacivertliler, 1 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle İspanyollara 'Evet' dedirtmek üzere. Fenerbahçe yönetimi, ülkesine dönmek isteyen Gaitan'ı ikna etmek hedefiyle tüm imkânlarını seferber etmiş durumda.
Süper Lig'de bir hocayla daha yollar ayrıldı

Süper Lig'de bir hocayla daha yollar ayrıldı

Aytemiz Alanyaspor kötü sonuçların ardından Safet Susic ile yollarını ayırdı.

Transfer bombasını Başakşehir patlatıyor

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan ve yine şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından olan Başakşehir, devre arasında kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı.

Transfer bombasını Başakşehir patlatıyor

Süper Lig'de son maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek ilk devreyi lider tamamlayan ve geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi performansıyla takdir toplayan Başakşehir, ocak ayı transfer döneminde de kadro güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

5 milyon euro istiyorlar

Turuncu Lacivertliler'in hedefindeki futbolcu ise Lyon'un stoperi Mapou Yanga-Mbiwa... Fransız L'Equipe'te yer alan habere göre; bu sezon forma giymekte zorlanan ve Bruno Genesio'nun gelecek planlarında yer almayan futbolcu için Lyon 5 milyon euro istiyor.

Inter de devrede

Mapou Yanga-Mbiwa'yı İtalyan devi Inter'in de istediği, sportif direktör Walter Sabatini'nin 28 yaşındaki stoperi kadrolarına kattıktan sonra sezon sonuna kadar Inter'de oynatıp, daha sonra Inter'in sahibi Suning'lerin bir başka takımı olan Jiangsu Suning'e göndermeyi planladığı yazıldı.

Mbiwa bu sezon Avrupa Ligi'nde hiç dakika alamazken, ligde 2, Fransa Lig Kupası'nda ise 1 maçta forma giyebildi.

Yine Emre, yine olay!

Yine Emre, yine olay!

Medipol Başakşehir ilk yarıyı lider tamamladı

Medipol Başakşehir ilk yarıyı lider tamamladı

Medipol Başakşehir Avrupa Ligi'ne veda etti

Medipol Başakşehir Avrupa Ligi'ne veda etti


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Transfer bombasını Başakşehir patlatıyor

Transfer bombasını Başakşehir patlatıyor

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan ve yine şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından olan Başakşehir, devre arasında kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı.
Yine Emre, yine olay!

Yine Emre, yine olay!

Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenerek ilk yarıyı lider kapattığı karşılaşmada Emre Belözoğlu vakası yaşandı.
Medipol Başakşehir ilk yarıyı lider tamamladı

Medipol Başakşehir ilk yarıyı lider tamamladı

Süper Lig'de 17. hafta maçları oynanırken, şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yendi ve liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den devraldı.
Medipol Başakşehir Avrupa Ligine veda etti

Medipol Başakşehir Avrupa Ligi'ne veda etti

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında Medipol Başakşehir, Portekiz temsilcisi Braga'yı 2-1'lik skorla devirdi.
Şampiyon takım gibi oynamak oyun felsefelerimizden biri

"Şampiyon takım gibi oynamak oyun felsefelerimizden biri"

Süper Lig’in 14. haftasında ağırladığı Osmanlıspor’u 1-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Medipol Başakşehir’in teknik direktörü Abdullah Avcı, şampiyon bir takım gibi oynamanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.
Karşınızda ligin yeni lideri

Karşınızda ligin yeni lideri

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı ve ligin yeni lideri oldu.
Fenerbahçe Edin Visca için Başakşehirin kapısını çalacak

Fenerbahçe Edin Visca için Başakşehir'in kapısını çalacak

Fenerbahçe Yönetimi, yıllardır 4 büyüklerin gündeminde olan Başakşehir'in Boşnak yıldız için ocak ayında teklif yapmaya hazırlanıyor.
Adebayor tarihe geçti

Adebayor tarihe geçti

Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez hat-trick başarısı gösteren tarihteki ilk futbolcu oldu.
Abdullah Avcı: Oluruz, olamayız ama şampiyonluk adayıyız

Abdullah Avcı: "Oluruz, olamayız ama şampiyonluk adayıyız"

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Emmanuel Adebayor: Bizim için keyifli bir galibiyetti

Emmanuel Adebayor: "Bizim için keyifli bir galibiyetti"

Medipol Başakşehir'in Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor, Galatasaray maçı sonrası konuştu.
Emrede sıcak gelişme! Galatasaray...

Emre'de sıcak gelişme! Galatasaray...

Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Emre Belözoğlu'nun durumunun iyi gittiği ve Galatasaray maçında sahada olacağı...
Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Trabzonspor, uzun süredir ilgilendiği Edin Visca transferinde geri adım attı....
Yok artık! Başakşehirden bir bomba daha!

Yok artık! Başakşehir'den bir bomba daha!

Savunmanın merkezine bir oyuncu transfer etmek isteyen Medipol Başakşehir, 22 yaşındaki Belçikalı stoper Jason Denayer'e gözünü dikti....
Adebayor: Kariyerimdeki en büyük hatam...

Adebayor: "Kariyerimdeki en büyük hatam..."

Medipol Başakşehir’in Togolu futbolcusu Emmanuel Adebayor, kariyerinin en kötü tercihinin Crystal Palace’a gitmek olduğunu söyledi....
İşte Abdullah Avcının hedefindeki 3 isim

İşte Abdullah Avcı'nın hedefindeki 3 isim

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Başakşehir; Wakaso, Elia ve Tunay Torun'un peşine düştü....
Yalçın Ayhan Başakşehirden gönderildi

Yalçın Ayhan Başakşehir'den gönderildi

Başakşehir'de sürpriz ayrılık. Kulüpten yapılan resmi açıklamada 1 sezon daha sözleşmesi bulanan Yalçın Ayhan ile yollar ayrıldı....