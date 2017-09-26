Eljif Elmas gerçeği ortaya çıktı!

Eljif Elmas gerçeği ortaya çıktı!

Şekip Mosturoğlu, “FIFA’dan transfere onay çıkmaması halinde, 27 Eylül’de 18 yaşını dolduracak olan Eljif Elmas’ın başka bir takım tarafından transfer edilme tehlikesi doğacaktı” dedi.
Sergen Süper Lig'e geri dönüyor!

Sergen Süper Lig'e geri dönüyor!

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Süper Lig'in yeni takımı Eskişehirspor ile yollarını ayıran Sergen Yalçın'ı gündemine aldı.
Diego Costa transferi resmen açıklandı

Diego Costa transferi resmen açıklandı

Atletico Madrid, İspanyol golcü Diego Costa'yı Chelsea'den transfer ettiğini resmen duyurdu.
Babel: En büyük idolüm...

Babel: En büyük idolüm...

Beşiktaş'ın yıldız ismi Ryan Babel, Beşiktaş TV'ye verdiği röportajda önemli açıklamalar yaptı.
Ne yaptın Medel!

Ne yaptın Medel!

Beşiktaş'a transfer olduğundan bu yana ilk on birde oynamak için can atan Gary Medel sonunda muradına erdi.
Janssen çok farklı

Janssen çok farklı

Hollandalı oyuncu ilk kez 11’de oynadığı Aytemiz Alanya maçında farkını gösterdi.
Marouane Fellaini şoku!

Marouane Fellaini şoku!

Transferde adı uzun süre Galatasaray ile anılan Manchester United'ın yıldızı Fellaini'de flaş bir gelişme yaşandı.
Futbolu bıraktı, boksör oluyor

Futbolu bıraktı, boksör oluyor

İngiltere Milli Takımı ve Manchester United'ın eski futbolcusu Rio Ferdinand, boksör olarak ringe çıkmaya hazırlanıyor.

Transfer bombası asıl şimdi patlıyor! Ribery...

Bayern Münih’teki geleceği tartışma konusu olan Fransız yıldız Franck Ribery ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Transfer bombası asıl şimdi patlıyor! Ribery...

France Football'ın haberine göre dünyaca ünlü Fransız yıldız, Süper Lig'den birkaç kulüple görüşme halinde.

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan dünya yıldızı oyuncunun ocak ayında Türkiye'nin yolunu tutabileceği belirtiliyor. 2007'den bu yana Alman devinde top koşturan Ribery, 10 yıl kariyerinin ardından Bayern Münih'ten ayrılarak yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor. Türkiye'de daha önce 2004-05 sezonunda Galatasaray forması giyen Ribery, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Marsilya'nın yolunu tutmuştu.

34 yaşındaki yıldız futbolcunun adı geçtiğimiz yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı ekiple anılmıştı.

Mario Gomez'e kötü haber

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Transfer bombası asıl şimdi patlıyor! Ribery...

Transfer bombası asıl şimdi patlıyor! Ribery...

Bayern Münih’teki geleceği tartışma konusu olan Fransız yıldız Franck Ribery ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Mario Gomeze kötü haber

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