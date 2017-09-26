Transfer bombası asıl şimdi patlıyor! Ribery...

Bayern Münih’teki geleceği tartışma konusu olan Fransız yıldız Franck Ribery ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

France Football'ın haberine göre dünyaca ünlü Fransız yıldız, Süper Lig'den birkaç kulüple görüşme halinde.

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan dünya yıldızı oyuncunun ocak ayında Türkiye'nin yolunu tutabileceği belirtiliyor. 2007'den bu yana Alman devinde top koşturan Ribery, 10 yıl kariyerinin ardından Bayern Münih'ten ayrılarak yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor. Türkiye'de daha önce 2004-05 sezonunda Galatasaray forması giyen Ribery, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Marsilya'nın yolunu tutmuştu.

34 yaşındaki yıldız futbolcunun adı geçtiğimiz yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı ekiple anılmıştı.

Skorer