Transfer bitti! 1 yıllığına kiralandı

Fenerbahçe, Swansea City'de forma giyen Andre Ayew ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE, Swansea City'de forma giyen Andre Ayew ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardı. Fransa basınında yer alan haberlere göre; Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Ayew ile 1 yıllığına anlaştı. Kanarya, 28 yaşındaki kanat oyuncusu için İngiliz ekibe 1,5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. F.Bahçe, Ayew'e de yıllık 3,2 milyon euro net ücret verecek. Gana yıldız, geçtiğimiz sezon devre arasında West Ham’da 22,8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında ile Swansea City'e transfer olmuştu.

Güneş