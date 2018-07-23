Milan'a süper haber

Milan'a süper haber

UEFA'dan men cezası alan İtalyan Kulübü Milan'a CAS'tan iyi haber geldi.
Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Portekiz 2. Lig ekibi Academica, Hugo Almeida'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Bolasie transferi bitti gibi

Bolasie transferi bitti gibi

İngiliz basını, Bolasie’nin Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Cim-Bom’un gündeminde olan Anderlechtli stoperin menajeri Balkan, “Kara, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ister” dedi.
Serdar Gürler her an imzalayabilir

Serdar Gürler her an imzalayabilir

G.SARAY bir yerli yıldıza daha imza attırmak üzere.
Andre Ayew'de sona gelindi

Andre Ayew'de sona gelindi

İngilizler, Ganalı yıldızın Beşiktaş’a transfer olacağını yazdı. Kartal’ın, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda Swansea City ile büyük oranda anlaştığı vurgulandı.
4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

İsviçre kampı öncesi İstanbul’da yapılan hazırlıklarda Hollandalı teknik adamın en fazla dikkatini çeken futbolcular Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Giuliano ve Josef oldu.
İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.

Transfer bitti! 1 yıllığına kiralandı

Fenerbahçe, Swansea City'de forma giyen Andre Ayew ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Transfer bitti! 1 yıllığına kiralandı

FENERBAHÇE, Swansea City'de forma giyen Andre Ayew ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardı. Fransa basınında yer alan haberlere göre; Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Ayew ile 1 yıllığına anlaştı. Kanarya, 28 yaşındaki kanat oyuncusu için İngiliz ekibe 1,5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. F.Bahçe, Ayew'e de yıllık 3,2 milyon euro net ücret verecek. Gana yıldız, geçtiğimiz sezon devre arasında West Ham’da 22,8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında ile Swansea City'e transfer olmuştu.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Guardiola'dan Cocu'ya golcü kıyağı

Guardiola'dan Cocu'ya golcü kıyağı

Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti


 

Güneş

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica oldu.
Transfer bitti! 1 yıllığına kiralandı

Transfer bitti! 1 yıllığına kiralandı

Fenerbahçe, Swansea City'de forma giyen Andre Ayew ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardı.
Guardioladan Cocuya golcü kıyağı

Guardiola'dan Cocu'ya golcü kıyağı

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Fenerbahçenin teklifini kabul etti

Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

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