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Transfer 40 milyon Euro'ya bitti!

Manchester City, Benfica'nın kalecisi Ederson'u 40 milyon Euro'ya transfer etti.

Transfer 40 milyon Euroya bitti!

İngiltere Premier Lig devi Manchester City, aradığı kaleciyi Portekiz'de buldu.

Ada ekibi, Benfica'nın file bekçisi Ederson'u renklerine bağladı. Henüz İngiliz kulübünün açıklamadığı gelişmeyi Portekiz temsilcisi duyurdu.

Bildiride, Mavi-Beyazlı kulübün Brezilyalı eldivenin transferi için 40 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Yarısı Benfica'ya, yarısı dışarıya

Bu ücretin yarısı Benfica'nın kasasına girerken, 23 yaşındaki oyuncunun ekonomik haklarının bir kısmına sahip olan eski takımı Rio Ave ise 12 milyon Euro kazanacak.

Ederson'un menajeri Jorge Mendes de 8 milyon Euro'yu cebine koyacak.

City'nin menajeri Pep Guardiola, geçen sezon takımın başına gelir gelmez Joe Hart'ı Torino'ya kiralık göndermiş, Barcelona'dan transfer ettiği Claduio Bravo'dan ise beklediği verimi alamamıştı.

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