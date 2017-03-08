Transfer 40 milyon euroya bitiyor!

Transfer 40 milyon euroya bitiyor!

Gelecek sezon için güçlü ve Avrupa'yı sallayacak bir kadro kurmayı plânlayan ve Çinli Suning Grubu'nun himayesine giren Inter, ilk bombasını patlatmak üzere.
Grosskreutz'u döven Türk çıktı!

Grosskreutz'u döven Türk çıktı!

Bild Gazetesi, Kevin Grosskreutz'u 28 Şubat'da hastanelik eden kişinin, poliste yaralama ve tehlikeli yaralama suçlarından kaydı olan, 16 yaşında bir Türk olduğunu yazdı.
Cenk Tosun devlerin listesinde!

Cenk Tosun devlerin listesinde!

Avrupa liglerinde en çok gol atan oyuncuya verilen ESM Altın Ayakkabı Ödülü’nde kıyasıya rekabet sürüyor.
Fenerbahçe'yi yıkan haber!

Fenerbahçe'yi yıkan haber!

Osmanlıspor maçını tamamlayamayan Danimarkalı yıldız, bu haftaki Aytemiz Alanyaspor maçında da forma giyemeyecek.
Beşiktaş'la eşleşen perişan oluyor!

Beşiktaş'la eşleşen perişan oluyor!

Avrupa arenasında Beşiktaş'a rakip olan takımlar maçlara çıkmadan dağılıyor, yaşanan krizler birbirini kovalıyor.
Tudor'dan Sneijder'i kızdıran karar!

Tudor'dan Sneijder'i kızdıran karar!

Sneijder'in kilolu haline tepki gösteren Igor Tudor, "O göbekle koşamaz, nasıl oynatayım" diyerek çift idman koydu. Bu karar Sneijder'i kızdırdı.
Yeni hoca Tayfun Korkut oldu!

Yeni hoca Tayfun Korkut oldu!

Roger Schmidt'le yolları ayıran Bayer Leverkusen, sezon sonuna kadar Türk teknik adam Tayfun Korkut'u takımın başına getirdi.
Beşiktaşlıları heyecanlandıran hareket!

Beşiktaşlıları heyecanlandıran hareket!

Mario Gomez, Beşiktaş'ın instagram hesabından paylaşılan zafer fotoğraflarının neredeyse tamamını beğendi. Bu durum 'dönmek istediği' iddialarını güçlendirdi.

Transfer 40 milyon euroya bitiyor!

Gelecek sezon için güçlü ve Avrupa'yı sallayacak bir kadro kurmayı plânlayan ve Çinli Suning Grubu'nun himayesine giren Inter, ilk bombasını patlatmak üzere.

Transfer 40 milyon euroya bitiyor!

Bu sezon İtalya Serie A'da yine büyük hayal kırıklığı yaşayan ve şu an 6. sırada olup, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilme mücadelesi veren Inter gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başladı.

Federico Bernardeschi bitiyor

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Milano ekibi Fiorentina'nın sağ açığı 23 yaşındaki Federico Bernardeschi için Floransa kulübüyle anlaşma sağladı. Bonservis bedelinin 40 milyon euro olması beklenirken, Inter'in yeni sahibi Suning Grubu'nun genç oyuncunun kişisel haklarını da aldığı belirtildi.

"Daha İtalyan" bir kadro...

Ocak ayında 22 yaşındaki Roberto Gagliardini'yi Atalanta'dan 20 milyon euroya transfer eden ve kadrosuna takviye yapan Inter'in genç İtalyan oyunculara yöneldiği ve bu yaz da yıldız transferleri dışında İtalyan oyunculardan kurulu bir kadro oluşturmaya çalışacağı belirtildi.

Alexis Sanchez savaşı...

Arsenal'le köprüleri atan ve Londra'dan ayrılmayı kafasına koyan Şilili yıldız Alexis Sanchez transferi konusunda Juventus'la büyük bir savaş içinde bulunan Inter'de Suning Grubu'nun kulübe bu yaz 150 milyon euroluk bir bütçe sunacağı ve ilk hedefin Alexis Sanchez olacağı da ortada... Inter, Juventus'un Şampiyonlar Ligi kozunu oyuncuya yüksek bedel ödeyerek kırmayı planlıyor.

Jose Sosa kendini buldu!

Jose Sosa kendini buldu!

Inter isyan etti! Dev protesto...

Inter isyan etti! Dev protesto...

Yeni arma yoğun tepki gördü!

Yeni arma yoğun tepki gördü!


 

Fanatik

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Transfer 40 milyon euroya bitiyor!

Transfer 40 milyon euroya bitiyor!

Gelecek sezon için güçlü ve Avrupa'yı sallayacak bir kadro kurmayı plânlayan ve Çinli Suning Grubu'nun himayesine giren Inter, ilk bombasını patlatmak üzere.
Jose Sosa kendini buldu!

Jose Sosa kendini buldu!

Ara transferde Fenerbahçe'nin uzun süre peşinden koştuğu Jose Sosa, transfer sezonunun kapanmasıyla kendini buldu.
Inter isyan etti! Dev protesto...

Inter isyan etti! Dev protesto...

Türkiye'de yoğun şekilde tartışılan hakem kararlarının ardından İtalya'da da hakemlere büyük tepki var.
Yeni arma yoğun tepki gördü!

Yeni arma yoğun tepki gördü!

İtalyan devi Juventus, kulüp logosunu değiştirdiğini açıkladı.
Sosa transfer olmak üzere! Devre arasında...

Sosa transfer olmak üzere! Devre arasında...

Beşiktaş'ın Milan'a 7 milyon Euro'ya sattığı Jose Sosa başka takıma transfer olmak üzere.
5.4lük deprem maçı durdurdu!

5.4'lük deprem maçı durdurdu!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında dün akşam oynanan Pescara-Atalanta maçı esnasında deprem meydana geldi. 5.4 büyüklüğündeki deprem maçın birkaç dakika durmasına sebep oldu.
Interden Juveye darbe!

Inter'den Juve'ye darbe!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasında Inter, konuk ettiği Juventus'u 2-1 yendi.
FLAŞ! Beşiktaş Gomez konusunda FIFAya gidiyor!

FLAŞ! Beşiktaş Gomez konusunda FIFA'ya gidiyor!

Fiorentina’nın Wolfsburg’a 7 milyon Euro’ya sattığı iddia edilen Alman yıldızın gerçek satış bedelinin öğrenilmesi için harekete geçen Beşiktaş, bildirilen 1.3 milyonluk rakamın üzerinde bir satış söz konusu ise FIFA’ya başvuracak.
Galatasarayda Caner Erkin sürprizi!

Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!

İnter’de yeni hoca De Boer’in kadroda düşünmediği Caner Erkin, Cim Bom’un gündemine geldi.
Salih Uçana 7 milyon euro

Salih Uçan'a 7 milyon euro

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Salih Uçan için İtalyan kulüpleri sıraya girdi.
Canerle ilgili flaş gelişme

Caner'le ilgili flaş gelişme

Inter'de teknik direktör Frank de Boer tarafından kadroda düşünülmeyen Caner Erkin'le ilgili, milli oyuncunun menajeri Batur Altıparmak...
Higuain Juveye galibiyeti getirdi

Higuain Juve'ye galibiyeti getirdi

Juventus, Serie A'nın açılış haftasında Fiorentina'yı 2-1'lik skorla devirirken, galibieti getiren gol Gonzalo Higuain'den geldi......
Romadan enfes başlangıç

Roma'dan enfes başlangıç

İtalya Serie A’nın açılış maçında Roma ile Udinese karşı karşıya geldi....
FLAŞ! Sosa böyle görüntülendi!

FLAŞ! Sosa böyle görüntülendi!

Beşiktaş'tan İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'a transfer olan Jose Sosa, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi....
Frank de Boer resmen açıklandı!

Frank de Boer resmen açıklandı!

Inter, Roberto Mancini'den boşalan teknik direktörlük görevine Frank de Boer'un getirildiğini açıkladı....
Başkan transfer için İtalyada!

Başkan transfer için İtalya'da!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'nın, orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi'nin transferini sonuçlandırmak için İtalya'ya gittiği öğrenildi....