Transfer 40 milyon euroya bitiyor!

Gelecek sezon için güçlü ve Avrupa'yı sallayacak bir kadro kurmayı plânlayan ve Çinli Suning Grubu'nun himayesine giren Inter, ilk bombasını patlatmak üzere.

Bu sezon İtalya Serie A'da yine büyük hayal kırıklığı yaşayan ve şu an 6. sırada olup, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilme mücadelesi veren Inter gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başladı.

Federico Bernardeschi bitiyor

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Milano ekibi Fiorentina'nın sağ açığı 23 yaşındaki Federico Bernardeschi için Floransa kulübüyle anlaşma sağladı. Bonservis bedelinin 40 milyon euro olması beklenirken, Inter'in yeni sahibi Suning Grubu'nun genç oyuncunun kişisel haklarını da aldığı belirtildi.

"Daha İtalyan" bir kadro...

Ocak ayında 22 yaşındaki Roberto Gagliardini'yi Atalanta'dan 20 milyon euroya transfer eden ve kadrosuna takviye yapan Inter'in genç İtalyan oyunculara yöneldiği ve bu yaz da yıldız transferleri dışında İtalyan oyunculardan kurulu bir kadro oluşturmaya çalışacağı belirtildi.

Alexis Sanchez savaşı...

Arsenal'le köprüleri atan ve Londra'dan ayrılmayı kafasına koyan Şilili yıldız Alexis Sanchez transferi konusunda Juventus'la büyük bir savaş içinde bulunan Inter'de Suning Grubu'nun kulübe bu yaz 150 milyon euroluk bir bütçe sunacağı ve ilk hedefin Alexis Sanchez olacağı da ortada... Inter, Juventus'un Şampiyonlar Ligi kozunu oyuncuya yüksek bedel ödeyerek kırmayı planlıyor.

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