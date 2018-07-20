Trabzonsporun yeni sol kanadı şehre geldi

Uzun süredir transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İranlı sol kanat oyuncusu Vahid Amiri, Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Amiri transferi için DHA'ya açıklamalarda bulundu.

İranlı kanat oyuncusunu Amiri'yi Trabzon'a getirdiklerini belirten Hacısalihoğlu, "Sağlık kontrolünden geçirdikten sonra son görüşmeyi yapacağız. Oyuncu hazırlıklarına özel bir hoca eşliğinde Trabzon'da devam edecek. Takım 24 Temmuz'da Trabzon'a dönüyor. Amiri takımla çalışmalara burada başlayacak. Dünya Kupası'nda İran Milli Takımı ile yer alan ve takımı Persepolis'in düzenli formasını giydiği bir oyuncu. Oyuncunun kulübüyle sözleşmesi bittiği için bir bonservis bedeli ödemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

VAHİD AMİRİ KİMDİR?

İran'ın Persepolis takımında oynayan ve İran Milli Takımı'yla Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da boy gösteren 30 yaşındaki Amiri, İran dışına ilk kez çıkacak. İranlı futbolcu geçtiğimiz sezon Persepolis formasıyla 26 maçta 2 gol atarken 7 golünde hazırlayıcısı oldu.