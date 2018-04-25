İki La Liga ekibi peşinde

İki La Liga ekibi peşinde

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2019 yılının Haziran ayında bitecek olan Fabri bomba bir iddia ortaya atıldı.
Hem yeni sözleşmeyi hem de %100 zammı kaptı

Hem yeni sözleşmeyi hem de %100 zammı kaptı

Fatih Terim’in gözüne giren Sinan Gümüş, 1.2 milyon Euro’dan 4 yıllık imza atacak. Sinan’ın toplam kazancı 24 milyon lira olacak
Zlatan'a büyük şok

Zlatan'a büyük şok

Daha önce 2018 Dünya Kupası'nda yer almak istediğini açıklayan Zlatan Ibrahimovic'e İsveç milli takım antrenörü Janne Andersson'dan kötü haber geldi.
Şampiyonluk 7-1'le geldi

Şampiyonluk 7-1'le geldi

Paris Saint-Germain, Monaco'yu 7-1 mağlup ederek 5 hafta kala Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan etti.
PSV Ajax'ı devirdi, şampiyon oldu

PSV Ajax'ı devirdi, şampiyon oldu

PSV, Ajax'ı 3-0 yenerek Eredivisie'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Göztepe maçında Talisca’ya özel bir görev veren Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmadığı Lens’i de 11’e geri alıyor. Güneş, kredisini tüketen Hollandalı yıldıza son kez şans tanıyacak.
Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.

Trabzonspor'un yeni hocasını Rıza Çalımbay açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Trabzonsporun yeni hocasını Rıza Çalımbay açıkladı

Çalımbay, ligin son 2 haftasında takımın oyunundan memnun olduklarını ancak aldıkları sonuçlardan memnun olmadıklarını ifade ederek, "İki karşılaşmada da çok sayıda gol pozisyonu ürettik. Özellikle son maçta kaçırdığımız gollerden memnun değiliz, girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. Ama kimse bu takım için mücadele etmedi diyemez. Takımın böyle maçlarda biraz daha hırslı, istekli olmamız gerekiyor. Bu tarz maçlar riskli ve dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'SAKATLIKLAR ELİMİZİ, KOLUMUZU BAĞLIYOR'

Sakatlıklar konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Çalımbay, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bizim elimizi kolumuzu bağlayan sakatlıklar. Bu maçların sonuçlarında etkili oldu. Benim sıkıntım sadece bu değil. Buraya geldiğimden beri bir sürü sıkıntılar içinde çalışıyorum. Onu şimdi açmamıza gerek yok, zamanı gelince konuşulur. Şu anda Onur'un sol dizinden sakatlığı var, 2-3 hafta sonra çalışmalara başlar. Castillo, ülkesine de gitti bir türlü iyileşmiyor. Önümüzdeki haftadan sonra ancak çalışmalara başlayabilir. Tek kas sakatlığı Uğur'da oldu. O da önümüzdeki hafta antrenmanlara başlıyor. Kamil Ahmet, bir pozisyonda yanlış girmesinden dolayı iç yan bağlarında problem oldu, sezonu kapadı. Burak'ın her zamanki ağrıları var. Bugün MR'ı çekilecek, oynamama riski olabilir. Abdülkadir'in sakatlığı daha çok sertliklere bağlı oluyor. Bir gün alt, bir gün üst adalesinde. Sezon bitince Check Up yapılması gerekiyor. Vücudunda bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyoruz. Belki vücudunda eksiklikten dolayı ağrıları oluyor. Antalyaspor maçı öncesi belki de 10 oyuncudan faydalanamayacağız."

"KALAN 4 MAÇI İYİ BİTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Ligde kalan 4 maçı iyi bitirmeleri gerektiğini anlatan Çalımbay, şunları söyledi:

"Her şeye rağmen kalan 4 maçı iyi bitirmemiz gerekiyor. Bütün herkesin kenetlenmesi, takıma sonuna kadar destek çıkılması gerekiyor. Kenetlenirsek korkulacak bir şey yok, kenetlenmezsek var. 4 maçtan alnımızın akıyla çıkarak işimizi bitirmemiz gerekiyor. Avrupa kupalarına katılma konusunda her şey bize bağlı. Kimsenin elinde değil. Bana göre en önemli maç Antalyaspor maçı. Kazandığımız takdirde şansımız çok yüksek olacak."

"OYUNCULAR ETKİLENMESİN DİYE ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Onur Recep Kıvrak'ın yokluğunda görev verdiği genç kaleci Uğurcan Çakır'ın Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri olacağını ve Uğurcan'a güvendiğini kaydeden Çalımbay, yönetim değişikliği sonrası ekonomik konulardaki söylentilerin futbolcuları etkileyip etkilemediği yönündeki bir soruya ilişkin olarak ise şunları dedi:

"Oyuncuları yüzde yüz etkiliyor, etkilemedi dememek doğru değil. Biz de onlar etkilenmesin diye elimizden geleni yapıyoruz. Yeni yönetim geldi. Basında açıklamaları sadece bizler değil yabancı arkadaşlarda görüyor. Yönetimin değişik şeyler düşündüğü ortada. Başkanımız göreve başladığında 'birinci düşüncemiz ekonomi' dedi. Bunlar futbolculara yansıyor. Sahanın dışındaki olaylar yabancıları özellikle etkiliyor. Yabancılar buraya para kazanmak için geliyorlar. O açıdan 'etkilenmedi' demek yanlış oluyor. Onun içinde biz de onları motive etmeye çalışıyoruz."

"HERHALDE TRABZONLU HOCA DÜŞÜNÜLÜYOR"

Çalımbay, gelecek sezon bordo-mavili takımda olup olmayacağı ve basında adı geçen bazı teknik direktörler konusunda ise, "Benim mukavelem sezon sonu bitiyor. Benim futbolculuk dönemimden önceki Trabzonspor'a baktığımızda hepsi Trabzonlu arkadaşlarımız, büyüklerimiz, Trabzonlu teknik direktörler vardı. Çok iyi bir uyum yakalanmış, mükemmel bir grafik çiziliyordu. Tekrar herhalde öyle düşünülüyor. Bu gayet normal. Yapılması gereken bir şey. Böyle bir süreci geçmek için bunları ben normal karşılıyorum. Bazı arkadaşlarımızın ismi örneğin Samet ağabeyin, başka arkadaşların ismi çıkıyor bu da gayet normal. Benim sezon sonu mukavelem bitiyor. Benim tek amacım kalan 4 maçı bitirmek, başka bir düşüncem yok. Ondan sonra oturulur konuşulur. Ama benim tek istediğim şey 4 maçta herkesin biraz daha takımla ilgilenmesi ve 4 maçı alnımızın akıyla bitirmemiz. Benim bu konuda net bir şey söylemem mümkün değil. Ben bir açıklama yaptığım zaman ters olur. Antrenörlerle görüşülebilir. Özkan Hoca ile dün konuştuk. Hatta konuşmayı Burak, ben ve Özkan hoca birlikte gerçekleştirdik. Takımı, oyuncuları, her şeyi konuştuk. Ama benimle ilgili ne ben konuşmalarına izin veriyorum, ne onlar konuşuyorlar. Ben bu konuda bir açıklama yapmam. Benim seneye burada mukavelem yok. Ben bu konuda konuşmuyorum" diyerek açıklamalarını tamamladı.

Trabzonspor'dan çok sert açıklama:

Trabzonspor'dan çok sert açıklama: "Çalınan şampiyonluğumuz..."

Burak Yılmaz ezeli rakibe

Burak Yılmaz ezeli rakibe

Trabzonspor'dan çok sert açıklama

Trabzonspor'dan çok sert açıklama


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Trabzonsporun yeni hocasını Rıza Çalımbay açıkladı

Trabzonspor'un yeni hocasını Rıza Çalımbay açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.
Trabzonspordan çok sert açıklama: Çalınan şampiyonluğumuz...

Trabzonspor'dan çok sert açıklama: "Çalınan şampiyonluğumuz..."

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Şenol Güneş'e yapılanlardan büyük rahatsızlık duyulduğu belirtildi, 2010/2011 sezonu için ise "çalınan şampiyonluğumuz" ibaresi kullanıldı.
Burak Yılmaz ezeli rakibe

Burak Yılmaz ezeli rakibe

Trabzonspor’un golcüsünün Siyah-Beyazlı ekibe gidebileceği iddia edildi.
Trabzonspordan çok sert açıklama

Trabzonspor'dan çok sert açıklama

Trabzonspor, yarıda kalan ve Şenol Güneş'in hastaneye kaldırıldığı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından "Hicap ve öfke duyuyoruz" başlıklı bir açıklama yayınladı.
Arda ikna etti! Burak Yılmaz Başakşehirde

Arda ikna etti! Burak Yılmaz Başakşehir'de

Başakşehirli Arda Turan, Burak Yılmaz için devreye girdi ve ikna etti.
6 gol var, galip yok

6 gol var, galip yok

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasının kapanış karşılaşmasında Osmanlıspor ile Trabzonspor 3-3 berabere kaldı.
Bitti bu iş! Burak Yılmazla anlaşma sağlandı

Bitti bu iş! Burak Yılmaz'la anlaşma sağlandı

Negredo ve Vagner Love'dan beklenen verimi alamayan Beşiktaş, Burak Yılmaz'la anlaşmaya vardı.
Gündeme bomba gibi düşen haber

Gündeme bomba gibi düşen haber

Şampiyonluk adayı Başakşehir'e Jose Sosa'dan sürpriz bir teklif geldi.
Efsane ismi geri getirdi! İşte ilk icraati

Efsane ismi geri getirdi! İşte ilk icraati

Trabzonspor’un 17. Başkanı Ahmet Ağaoğlu, düğmeye bastı. Seçimin ardından yeni yönetimiyle ilk toplantısını yaptı.
Avrupa devleri Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için geliyor

Avrupa devleri Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için geliyor

Trabzonspor eski başkanı Muharrem Usta döneminde, Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'e, transfer teklifinde bulunan başta Roma ve Avrupa'nın dev kulüpleri bu kez Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin kapısını çalacak.
Trabzonspora tarihi fırsat

Trabzonspor'a tarihi fırsat

Son 6 resmi maçını kazanan Fırtına, Bursa’yı da devirmesi halinde 7’yi bulacak ve 2004-2005 sezonundaki 8 maçlık...
Trabzonspordan Burak Yılmaz açıklaması geldi

Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması geldi

Trabzonspor Kulübü, Burak Yılmaz'ın sağ kasık tendon bileşkesinde 1-2. derece yırtık olduğunu açıkladı....
Ersun Yanaldan maç sonu Burak Yılmaz açıklaması

Ersun Yanal'dan maç sonu Burak Yılmaz açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Konyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu....
Moussa Sissoko transferi bitmek üzere

Moussa Sissoko transferi bitmek üzere

İngiliz basını, Tottenham forması giyen Moussa Sissoko için en ciddi teklifi Bordo-Mavililer’in yaptığını iddia etti. Çıkan haberlerde...
Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Trabzonspor, uzun süredir ilgilendiği Edin Visca transferinde geri adım attı....
Choupo-Moting özel filmle ikna edilecek!

Choupo-Moting özel filmle ikna edilecek!

Ersun Yanal’ın da transferi için onay verdiği Choupo-Moting’in menajerine; kulübü ve Trabzon’u anlatan tanıtım filmi gönderildi....