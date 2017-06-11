Trabzonsporun transferini Kasımpaşalı yıldız açıkladı!

Trabzonspor, Ivelin Popov ile ön protokolü imzaladı. 2 milyon Euro bonservis bedeli ödenmesi beklenen oyuncunun haftaya resmen açıklanacağı öğrenildi.

Gelecek sezon 50.yılında şampiyonluğa oynayan bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bordo-mavililer, uzun süredir gündeminde yer alan ve Spartak Moskova forması giyen Ivelin Popov ile ön anlaşmayı imzaladı. 2019'a kadar Rus kulübü ile mukavelesi olan oyuncu için bonservis pazarlığında da mutlu sona yaklaşıldığı öğrenildi. Karadeniz temsilcisinin 2 milyon Euro önerdiği oyuncunun bonservisinde son pürüzlerin konuşulduğu bildirildi. Öte yandan Kasımpaşa forması giyen Strahil Popov da vatandaşının Türkiye'den gelen teklifi kabul ettiğini müjdeledi.

ONAZİ'YE ÇİZME'DEN KANCA

Trabzonspor'da bekleneni veremeyen Ogenyi Onazi'ye İtalyan devi Fiorentina'nın talip olduğu iddia edildi... Gelecek sezon için Milan Badelj'in yerine kadroda Onazi'yi düşünen Mor Menekşeler'in, önümüzdeki günlerde, bordo-mavililerin kapısını çalması bekleniyor. Fiorentina'nın yanı sıra Çin kulüplerinin de radarında olan 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu için Trabzonspor'un, 5 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

ÇÖREKÇİ'YE YAKIN İLGİ

Trabzonspor, Eskişehirspor ile sözleşmesi sona eren sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi'yi alternatifler arasına aldı. Sağ bekte Zeki Yavru'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı bir alternatif oluşturmak isteyen bordo-mavililerin maliyeti de uygun olan Kamil Ahmet Çörekçi'yle bir görüşme yaptığı iddia edildi. Çörekçi'nin son durumunun önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.

Sabah