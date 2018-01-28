Trabzonsporun koreografisi dikkat çekti

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi ağırlayan Trabzonspor'da maç öncesi yapılan dev koreografi gösterisi dikkat çekti.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'ndaki mücadelede bordo-mavili tarfatarlar 3 boyutlu koreografi gösterisi yaptı. Başta Onur Kıvrak'ın olduğu 2011 Trabzonspor kadrosu hareketli tekne ile kupaya doğru yol aldı. Tribünde yer alan pankartta ise "Emek, yürek, alın teri. Sene hep 2011" mesajı yer aldı.

Öte yandan taraftarların tuttuğu "7" pankartlarıyla 2011 yılına şampiyonluk göndermesi yapıldı.