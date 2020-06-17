Trabzonsporu yıkan sakatlık

Trabzonspor'u yıkan sakatlık
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerek adını finale yazdıran Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Dev maçın 35. dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Anthony Nwakaeme'den kötü haber geldi. Nijeryalı sol kanat oyuncusunun 3 ha
Trabzonspor'da Nwakaeme şoku yaşandı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri karşılaşmada Nijeryalı futbolcu sakatlanmış ve maçın 35 dakikasında yerini Bilal Başacıkoğlu'na bırakmıştı.
GALATASARAY MAÇINDA OYNAYAMAYABİLİR
31 yaşındaki forvet oyuncusunun yaşadığı sakatlıktan dolayı 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Trabzonspor, MR çekimi sonrasında oyuncunun durumunu açıklayacak.
Nwakaeme'nin Alanyaspor ve Ankaragücü maçını kaçıracağı, Galatasaray maçına ise yetiştirilmeye çalışılacak.
Nijeryalı futbolcu bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 39 maçta 14 gol atarken 11 de asist yaptı.
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