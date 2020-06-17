Trabzonsporu yıkan sakatlık

Trabzonspor Abdülkadir için bakın ne istiyor

Trabzonspor'da bu sezon sergilediği performansla alkış toplayan genç futbolcu Abdülkadir Ömür için transfer teklifleri gelmeye başladı. Bordo mavili kulüp, genç oyuncu için bonservis bedeli olarak kapıyı 30 milyon eurodan açtı.