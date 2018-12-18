Trabzonsporu yıkan haber

Trabzonspor, Sosa ile Toure'nin sakatlıklarıyla ilgili açıklama yaptı, Sosa'nın 4 ile 6 hafta arasında oynayamayacağı belirtildi.

Trabzonspor, Beşiktaş maçında sakatlanan kaptan Jose Sosa ve Zargo Toure'nin durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bordo Mavililer'den yapılan açıklamaya göre, Sosa'nın sol bacak kas grubunda (Kalf) ikinci derece yaralanma tespit edildiği ve 4 ile 6 hafta arası takımla çalışmalara katılamayacağı belirtildi.

Sol ön uyluk (Quadriceps) kasında birinci derece kas yaralanması saptanan Toure’nin ise yaklaşık 2-3 hafta sonra çalışmalara başlayabileceği kaydedildi.