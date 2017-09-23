Eljif Elmas gerçeği ortaya çıktı!

Eljif Elmas gerçeği ortaya çıktı!

Şekip Mosturoğlu, “FIFA’dan transfere onay çıkmaması halinde, 27 Eylül’de 18 yaşını dolduracak olan Eljif Elmas’ın başka bir takım tarafından transfer edilme tehlikesi doğacaktı” dedi.
Sergen Süper Lig'e geri dönüyor!

Sergen Süper Lig'e geri dönüyor!

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Diego Costa transferi resmen açıklandı

Diego Costa transferi resmen açıklandı

Atletico Madrid, İspanyol golcü Diego Costa'yı Chelsea'den transfer ettiğini resmen duyurdu.
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Beşiktaş'ın yıldız ismi Ryan Babel, Beşiktaş TV'ye verdiği röportajda önemli açıklamalar yaptı.
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Futbolu bıraktı, boksör oluyor

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İngiltere Milli Takımı ve Manchester United'ın eski futbolcusu Rio Ferdinand, boksör olarak ringe çıkmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor'u yıkan adam konuştu

Alanyaspor'un Brezilyalı yıldızı Vagner Love, 3-0'dan geri dönüp 4-3 yendikleri Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonsporu yıkan adam konuştu

7 golün atıldığı maçta hat-trick yapan Brezilyalı golcü, ''Elbette kariyerimde böyle dönüşler oldu ama bu en özeli. Her maçta statta geri dönebilirsiniz ama bu Trabzonspor gibi bir takım karşısında çok daha zor. 3-0'dan geri döndük. Soyunma odasında oyun tarzımızı değiştirmemiz gerektiğini, hatalarımızı konuştuk ve geri döndük. Bundan ötürü çok mutluyum'' şeklinde konuştu.

Maçın yıldızı olan Vagner Love, ''Tüm oyuncular sahada her şeyini vermek için mücadele eder. Ben de enerjimi son ana kadar harcadım, iyi bir mücadele verdik ve kazandık'' dedi.

Safet Susic: Vagner Love tek başına Trabzonspor'u yendi

Safet Susic: Vagner Love tek başına Trabzonspor'u yendi

Süper Lig tarihine geçecek maçı Alanyaspor kazandı!

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Safet Susic: Vagner Love tek başına Trabzonspor'u yendi

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Trabzonsporu yıkan adam konuştu

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