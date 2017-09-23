Trabzonsporu yıkan adam konuştu

Alanyaspor'un Brezilyalı yıldızı Vagner Love, 3-0'dan geri dönüp 4-3 yendikleri Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

7 golün atıldığı maçta hat-trick yapan Brezilyalı golcü, ''Elbette kariyerimde böyle dönüşler oldu ama bu en özeli. Her maçta statta geri dönebilirsiniz ama bu Trabzonspor gibi bir takım karşısında çok daha zor. 3-0'dan geri döndük. Soyunma odasında oyun tarzımızı değiştirmemiz gerektiğini, hatalarımızı konuştuk ve geri döndük. Bundan ötürü çok mutluyum'' şeklinde konuştu.

Maçın yıldızı olan Vagner Love, ''Tüm oyuncular sahada her şeyini vermek için mücadele eder. Ben de enerjimi son ana kadar harcadım, iyi bir mücadele verdik ve kazandık'' dedi.

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