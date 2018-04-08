Trabzonsporu FIFAya şikayet etti

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Göztepe maçında Talisca’ya özel bir görev veren Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmadığı Lens’i de 11’e geri alıyor. Güneş, kredisini tüketen Hollandalı yıldıza son kez şans tanıyacak.
Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.
6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.
İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'la ilgili gerçek ortaya çıktı.
Astronomik teklif reddedildi

Astronomik teklif reddedildi

West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmıştı. Bir başka Premier Lig ekibi Watford da Sambacı'yı kadrosuna katmak için devreye girdi.

Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etti

Trabzonspor’un geçen sezon başında Porto’dan kiraladığı ancak beklenen verim alınmadığı için devre arasında yine takımına gönderdiği Hyun Jun Suk, Trabzonspor’dan 452 bin 250 Euro fesih tazminatı olduğu iddiasıyla FIFA’ya başvurdu.

Trabzonsporu FIFAya şikayet etti

Bordo-Mavililer bu başvuruya, “Usulüne uygun olarak ödeme talebinin olmadığı ve dolayısıyla FIFA’ya başvuru hakkı bulunmadığı” yönünde cevap verdi.

Trabzonspor’un bu cevabına Suk’un verdiği yanıt ise Ocak ayında Trabzonspor’a ulaştığı ancak eksik olduğu gerekçesiyle yeniden FIFA’dan istendiği bildirildi.

FIFA tarafından Suk cephesine eksikliğin giderilmesi için talepte bulunulduğu belirtilirken henüz bir cevap gelmediği kaydedildi.

Trabzonspor'un kurtuluş reçetesini verdi

Trabzonspor'un kurtuluş reçetesini verdi

Günün bombası! Burak Yılmaz geri dönüyor

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Trabzonsporu FIFAya şikayet etti

Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etti

Trabzonspor’un geçen sezon başında Porto’dan kiraladığı ancak beklenen verim alınmadığı için devre arasında yine takımına gönderdiği Hyun Jun Suk, Trabzonspor’dan 452 bin 250 Euro fesih tazminatı olduğu iddiasıyla FIFA’ya başvurdu.
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Yapılan açıklama yeterli değildir. Özür bekliyoruz

"Yapılan açıklama yeterli değildir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.
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