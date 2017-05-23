Trabzonspordan flaş karar! Rodallega...

Kayserispor maçında Ersun Yanal'ın oyundan çıkarmasına tepki gösteren Hugo Rodallega, Başakşehir maçında da korner bayrağını yumrukladı. Kolombiyalı golcüye ceza yolda.

Trabzon’da Hugo Rodallega krizi yeniden patlak verdi. Kayseri maçında oyundan alınmasına tepki gösteren ve yedek kulübesini yumruklayan Kolombiyalı, daha sonra yüzünü eşofmanıyla kapatıp protesto etmişti. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Başakşehir maçında da yedek soyunan Rodallega, 70. dakikada Ersun Yanal’ın ısınmakta olan Zeki Yavru’yu yanına çağırması üzerine çok sinirlendi.

Rodallega, korner bayrağına yumruk atarken, bunu fark etmeyen Yanal “Hugo, Hugo” tezahüratları yükselince tribünlerin tavrına tepki olarak Kolombiyalı oyuncuyu sahaya sürdü. Yanal, Rodallega girdikten sonra kulübesine oturdu ve hiç dışarı çıkmadı. Krizin büyümesinden rahatsız olan yönetimin, golcü futbolcuya para cezası vereceği öğrenildi.