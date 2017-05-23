Trabzonspordan flaş karar! Rodallega...

Bu kanatlar Fenerbahçe'yi uçurur!

Bu kanatlar Fenerbahçe'yi uçurur!

Yeni sezonda yeni bir yapılanmaya gidecek olan Fenerbahçe Futbol Takımı için transfer çalışmaları sürüyor.
67 milyonluk yıldız Beşiktaş'a!

67 milyonluk yıldız Beşiktaş'a!

Aboubakar ve Talisca’daki müthiş gelişim Avrupa devlerinin gözünü Beşiktaş’a çevirdi. Roma, 20’lik yıldızı Gerson’u Şenol Güneş Okulu’na yazdırmak istiyor.
Resmen açıklandı! Advocaat'a kötü haber!

Resmen açıklandı! Advocaat'a kötü haber!

Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar takımın başında kalıp kalmayacağı hala netlik kazanmayan Dick Advocaat için Hollanda Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.
Loic Remy Süper Lig'e!

Loic Remy Süper Lig'e!

Bordo-mavililerin, 30 yaşındaki forvet için fiyat sorduğu Chelsea’den, ‘7 milyon euro’ yanıtını aldığı belirtildi. Yönetim, rakamın düşmesi halinde harekete geçecek.
Balotelli'ye yıllık 5 milyon euro!

Balotelli'ye yıllık 5 milyon euro!

Yeni sezon öncesinde kadrosunu yıldız bir golcü ile takviye ederek hem taraftarıyla barışmak hem de kombine satışlarına ilgiyi artırmak isteyen Galatasaray, Fransa’nın Nice kulübünde harika bir sezon geçiren Mario Balotelli için yeniden atağa kalktı.
Harry Kewell, Türk iş adamının takımına hoca oldu!

Harry Kewell, Türk iş adamının takımına hoca oldu!

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Harry Kewell, Türk iş adamı Ziya Eren'in sahip olduğu İngiltere 2. Lig ekiplerinden Crawley Town'ın teknik direktörü oldu.
Barça'nın eski başkanı gözaltına alındı!

Barça'nın eski başkanı gözaltına alındı!

Barcelona'nın 2010-2014 yıllarında kulüp başkanlığını yapan Rosell'in, kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alındığı duyuruldu.
Rus golcü Fenerbahçe'ye!

Rus golcü Fenerbahçe'ye!

Transfer çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde yürüten ve en az iki forvet oyuncusu almayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Rus futbolcu için masaya oturdu.

Trabzonspor'dan flaş karar! Rodallega...

Kayserispor maçında Ersun Yanal'ın oyundan çıkarmasına tepki gösteren Hugo Rodallega, Başakşehir maçında da korner bayrağını yumrukladı. Kolombiyalı golcüye ceza yolda.

Trabzonspordan flaş karar! Rodallega...

Trabzon’da Hugo Rodallega krizi yeniden patlak verdi. Kayseri maçında oyundan alınmasına tepki gösteren ve yedek kulübesini yumruklayan Kolombiyalı, daha sonra yüzünü eşofmanıyla kapatıp protesto etmişti. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Başakşehir maçında da yedek soyunan Rodallega, 70. dakikada Ersun Yanal’ın ısınmakta olan Zeki Yavru’yu yanına çağırması üzerine çok sinirlendi.

Rodallega, korner bayrağına yumruk atarken, bunu fark etmeyen Yanal “Hugo, Hugo” tezahüratları yükselince tribünlerin tavrına tepki olarak Kolombiyalı oyuncuyu sahaya sürdü. Yanal, Rodallega girdikten sonra kulübesine oturdu ve hiç dışarı çıkmadı. Krizin büyümesinden rahatsız olan yönetimin, golcü futbolcuya para cezası vereceği öğrenildi.

Loic Remy Süper Lig'e!

Loic Remy Süper Lig'e!

Trabzonspor'da forvete iki aday!

Trabzonspor'da forvete iki aday!

Yılın ilk transfer bombası patladı!

Yılın ilk transfer bombası patladı!


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Trabzonspordan flaş karar! Rodallega...

Trabzonspor'dan flaş karar! Rodallega...

Kayserispor maçında Ersun Yanal'ın oyundan çıkarmasına tepki gösteren Hugo Rodallega, Başakşehir maçında da korner bayrağını yumrukladı. Kolombiyalı golcüye ceza yolda.
Loic Remy Süper Lige!

Loic Remy Süper Lig'e!

Bordo-mavililerin, 30 yaşındaki forvet için fiyat sorduğu Chelsea’den, ‘7 milyon euro’ yanıtını aldığı belirtildi. Yönetim, rakamın düşmesi halinde harekete geçecek.
Trabzonsporda forvete iki aday!

Trabzonspor'da forvete iki aday!

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Yılın ilk transfer bombası patladı!

Yılın ilk transfer bombası patladı!

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Badou Ndiaye transferinde sona gelindi!

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CAS, Trabzonsporun başvurusunu reddetti!

CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti!

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