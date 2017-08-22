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Trabzonspor Kulübü, Burak Yılmaz'ın sağ kasık tendon bileşkesinde 1-2. derece yırtık olduğunu açıkladı.

Trabzonspordan Burak Yılmaz açıklaması geldi

Trabzonspor'a fırtına gibi bir dönüş yapıp 2 maçta 3 gol atan Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Bordo Mavili camiayı endişelendirmişti.

Tecrübeli futbolcunun durumu, bugün yapılan sağlık taramalarının ardından belli oldu. Trabzonspor kulübünden yapılan açıklamada; "Fenerbahçe maçında kasığındaki ağrı nedeniyle oyundan çıkan futbolcumuz Burak Yılmaz’ın bugün çekilen MR sonucunda sağ kasık kas tendon bileşkesinde 1-2. derece zorlanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Fenerbahçe karşısında Trabzonspor formasıyla toplamda 61. golünü atan Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle oyunu henüz 20. dakikada terk etmek zorunda kalmıştı.

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